Twarda woda zostawia ślady na szkle. Prosty nawyk pomoże utrzymać kabinę prysznicową w czystości

Szkło w kabinie błyskawicznie zachodzi osadem, gdy w domowej instalacji płynie woda bogata w minerały.

Krótkie i powtarzalne czynności bezpośrednio po kąpieli sprawiają, że zacieki stają się znacznie mniej uciążliwe.

Oprócz samej techniki sprzątania, ogromne znaczenie ma odpowiednia cyrkulacja powietrza i usuwanie wilgoci z łazienki.

Zwykłe, codzienne nawyki okazują się kluczem do zachowania kabiny prysznicowej w doskonałej kondycji.

Głównym winowajcą uciążliwego osadu na szybach bywa twarda woda, która jest pełna minerałów. W momencie gdy woda wysycha, na szkle wytrąca się trudna do usunięcia skorupa, a z czasem przybiera ona formę nieestetycznej warstwy. Wraz z upływem dni kamień mocniej przywiera do podłoża i jego wyczyszczenie staje się niezwykle czasochłonne.

Generalne porządki w łazience przeprowadzane nawet co tydzień mogą nie wystarczyć, by szkło lśniło jak nowe. Dlatego specjaliści radzą, by od razu po umyciu zapobiegać tworzeniu się zacieków. Nie musisz przy tym inwestować w specjalistyczne detergenty ani drogie akcesoria sprzątające.

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Sposób na kamień na kabinie prysznicowej

Najlepszym sposobem na lśniące szkło jest pozbycie się wilgoci z powierzchni natychmiast po wyjściu spod prysznica. Warto zaopatrzyć się w małą, gumową ściągaczkę, która w kilka chwil zgarnie z szyb wszystkie kropelki. Wystarczy kilka pociągnięć od samej góry do dołu, by woda nie miała szansy na wyschnięcie i pozostawienie śladów.

Jeden ruch po prysznicu, a pozbędziesz się kamienia

Gumową wycieraczką opłaca się przetrzeć również same drzwi oraz wszelkie gładkie elementy wyposażenia, by następnie pozostawić je otwarte na oścież. Odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu to podstawa, dlatego zadbaj o drożność kratek wyciągowych w łazience, by pozbyć się nadmiaru uciążliwej wilgoci parującej z kabiny.

Codzienne usuwanie wody ściągaczką sprawdza się rewelacyjnie tam, gdzie parametry wody pozostawiają wiele do życzenia. Oczywiście rutynowe wycieranie nie zwalnia z obowiązku mycia łazienki środkami chemicznymi. Do zmywania zaschniętych osadów najlepiej sprawdzają się detergenty dedykowane, chociaż warto uważać przy stosowaniu domowych mikstur czyszczących, ponieważ mogą one zniszczyć elementy chromowane lub delikatne uszczelki.

Duże znaczenie ma również nawyk korzystania z samego prysznica. Pozostawienie zamkniętych drzwi po kąpieli sprawia, że wewnątrz panuje tropikalny mikroklimat. Rozszczelnienie kabiny, usunięcie wody i przewietrzenie całego pomieszczenia zajmuje dosłownie moment, a skutecznie hamuje rozwój grzybów i kamienia. Sukces tkwi w systematyczności, dzięki której unikniesz mozolnego drapania szkła podczas weekendowych porządków.

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