Zalej wrzątkiem 10 sztuk i wlej do doniczki z wykwitami pleśni. Wyciągnie zarodniki grzyba i wzmocni roślinę. Domowy sposób na pleśń w doniczce

Jesień to czas, gdy pleśń w doniczkach roślin staje się poważnym problemem, mogącym zagrażać zdrowiu Twoich ulubionych kwiatów.

Naucz się rozpoznawać niepokojące naloty o różnych barwach i dowiedz się, dlaczego szybka reakcja jest kluczowa dla ratowania roślin.

Odkryj genialny, domowy sposób na pozbycie się zarodników grzyba, który jednocześnie wzmocni Twoje rośliny bez użycia chemii.

Pleśń w doniczce. Jak ją rozpoznać?

Jesień to czas, który sprzyja rozwojowi pleśni w doniczkach roślin. Wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach i stopniowy okres spoczynku roślin sprawia, że bardzo łatwo przedobrzyć z ilością podlewania. W efekcie ziemia jest stale wilgotna i staje się idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni i chorób grzybowych. Jak wygląda pleśń w doniczce? Pleśń w doniczce może przybierać różne formy i kolory, w zależności od gatunku grzyba, który ją wywołał. Najczęściej jest to białawy nalot. Wygląda jak puszysty, biały kożuch na powierzchni ziemi, na ściankach doniczki, a czasem nawet na łodygach roślin. Jednak może ona przybierać również kolor żółty, szary, a nawet zielony. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja swoich roślin i reagowanie na jakiekolwiek zmiany w wyglądzie nie tylko samej ziemi, ale też i samej rośliny. Kiedy tylko zauważymy, że pleśń rozwinęła się w doniczce, to od razu reagujmy, nim zdąży ona negatywnie wpłynąć na kondycję naszej rośliny.

Zalej wrzątkiem 10 sztuk i wlej do doniczki z wykwitami pleśni. Wyciągnie zarodniki grzyba i wzmocni roślinę

Zapewne wiele osób widząc biały nalot w swoich roślinach doniczkowych zastanawia się, jak się go pozbyć. Tu oczywiście należy działać kompleksowo - nie tylko zwalczyć pleśń, ale też ustalić i zlikwidować przyczynę jej powstania. Zanim jednak zastosujemy napar przeciwgrzybiczy do roślin, trzeba zebrać wierzchnią warstwę ziemi z doniczki i zastąpić ją świeżą. Następnie przygotuj czosnkowy wywar, który dosłownie wyciągnie zarodniki grzyba z doniczki i dodatkowo wzmocni roślinę. Obierz 10 ząbków czosnku i zalej je 1 litrem wrzątku. Poczekaj aż napar ostygnie i podlej nim zainfekowaną roślinę. Czosnek jest skuteczny w zwalczaniu pleśni dzięki zawartości allicyny. Napar ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dlatego z łatwością i w naturalny sposób pomoże nam pozbyć się zarodników grzybów z ziemi.

Przyczyny powstawania pleśni w ziemi

Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesienno-zimowym. Niestety to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:

zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,

nadmierne podlewanie rośliny,

ziemia o słabej przepuszczalności,

niewystarczające nasłonecznienie.

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