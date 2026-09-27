Wysiej to w październiku na grządkach pomidorów, gdy zbierzesz ostatnie owoce. Za rok będzie dwa razy więcej pomidorów. Jak odżywić glebę na warzywa przez zimę?

Odkryj poplon, czyli międzyplon, który staje się hitem w ogrodach, oferując naturalne odżywienie i ochronę gleby po zbiorach.

Ten prosty zabieg znacząco poprawia żyzność podłoża, zapobiega erozji i ogranicza chwasty, gwarantując obfite plony w przyszłym sezonie.

Sprawdź, jaką roślinę najlepiej wysiać po pomidorach, aby zapewnić sobie kosze owoców i jak krok po kroku przygotować grządkę.

Czym jest poplon i dlaczego warto go stosować?

Poplon to znany zabieg ogrodniczy stosowany przez rolników oraz zaawansowanych ogrodników. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny na działkach czy w przydomowych ogródkach. Poplon, nazywany również mięczyplonem, to dodatkowy wysiew roślin o krótkim okresie wzrostu i kwitnienia. Wykonuje się go po owocowaniu głównych roślin. Poplon to nic innego jak wysiew wskazanych nasion po wykopaniu krzewów roślin jednorocznych, takich jak pomidory, ogórki czy fasola. Poplon nie tylko wydłuża sezon wegetacji w ogrodzie, ale także naturalnie odżywia i chroni glebę. Zabieg ten sprawia, że podłoże przez jesień i przez zimę jest chronione przed erozją i utratą składników odżywczych. Rośliny wysiewane na poplon naturalnie dokarmiają podłoże i sprawiają, że w kolejnym sezonie jest ono bardziej żyzne i lepiej przygotowane na młode sadzonki. Dzięki temu lepie się przyjmują i szybciej rozpoczynają procesy wzrostu oraz kwitnienia. Poplon ogranicza także rozwój chwastów i sprawia, że gleba jest czysta.

Co zrobić z pomidorami po skończonym owocowaniu?

Wrzesień to miesiąc, w którym dojrzewają ostatnie owoce pomidorów. Po ich zbiorze należy odpowiednio zająć się grządką. Najważniejszym zabiegiem jest oczywiście wykopanie krzewów. Jeżeli krzaczki są zdrowe i nie mają żadnych brązowych czy żółtych plam możesz włożyć je na kompostownik i wykorzystać jako nawóz w przyszłym sezonie. Jeżeli jednak rośliny chorują należy się ich pozbyć. Jeżeli zarodniki grzybów dostaną się do kompostu mogą przetrwać zimę i w kolejnym sezonie zarażać młode rośliny. Po wykopaniu krzaczków należy odpowiednio oczyścić podłoże. Oznacza to usunięcie resztek organicznych z gleby oraz odchwaszczanie. Na tym etapie pozbądź się wszystkich resztek korzeni oraz pędów. Na koniec dokładnie przekop całą grządkę, aby napowietrzyć podłoże. Tak przygotowania ziemia jest gotowa na wysiew poplonu.

Wsiej to po pomidorach, a za rok będziesz zbierać kosze owoców

Koniec września to ostatni dzwonek na wysiew rzepaku ozimego. To jedna z najczęściej polecanych roślin na poplon po pomidorach. Posiada on głęboki system korzeniowy, które rewelacyjnie rozluźnia glebę i wyciąga składniki odżywcze z jej głębszych warstw. Rzepak ozimy wysiewa się z dłoni sadzać około 2-3 g nasiona na 1 metr kwadratowy. Do kiełkowania potrzebuje on całkowitej ciemności, dlatego też po wysiewie należy przykryć nasiona ziemią. Powinny one znajdować się około 2 cm pod powierzchnią. Na koniec delikatnie ubij ziemię i podlej. Rzepak ozimy zacznie kiełkować po około tygodniu i zdąży wykształcić pełną rozetę liściową jeszcze przed nadejściem silnych mrozów. Wiosną należy skosić wyrośnięte pędy rzepaku, a następnie przekopać całą grządkę. Tak przygotowana będzie gotowa na sadzenie pomidorów.

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