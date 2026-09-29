Weź z garść i obficie sypnij na ziemię doniczkową. Wyssie całą pleśń z doniczki. Sposób na zapleśniałą ziemię doniczkową

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-29 13:03

Biały nalot na ziemi doniczkowej to częsty problem. Oznacza on, że w doniczce pojawiła się pleśń. Tego rodzaju grzyby bardzo często atakują dracenę, monsterę i inne domowe kwiaty. Jeśli zastanawiasz się jak uratować rośliny w naturalny sposób, z pomocą przychodzi cynamon. Sprawdź, jak pozbyć się pleśni w doniczce przy wykorzystaniu popularnej przyprawy.

Biały nalot pleśni na ziemi w doniczce z zieloną rośliną. O domowych sposobach na jej usunięcie przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Biały nalot w doniczce to znak pleśni, która zagraża Twoim roślinom przez nadmierną wilgoć, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach.
  • Zwalcz ją naturalnie: cynamon skutecznie eliminuje grzyby i odstrasza szkodniki, a roztwór z czosnku działa jak potężny antybiotyk.
  • Dowiedz się, jak prawidłowa pielęgnacja i proste domowe triki ochronią Twoje kwiaty i zapewnią im bujny rozwój bez chemii.

Miłośnicy kwiatów doniczkowych doskonale wiedzą, że biały nalot to powszechny problem. Oznacza on, że w ziemi pojawiła się pleśń. Jest ona zazwyczaj wynikiem nadmiernej wilgotności powietrza lub przelania żyznej ziemi. Ryzyko to wzrasta szczególnie w chłodniejszych miesiącach, kiedy rzadziej wietrzymy mieszkania, tworząc idealne warunki dla rozwoju grzybów. Biały nalot na powierzchni ziemi bywa często mylony z nieszkodliwym osadem wapiennym, który powstaje na brzegach doniczek w efekcie podlewania roślin twardą wodą. O ile osad nie stanowi zagrożenia dla roślin, o tyle pleśń może prowadzić do ich obumierania. Kluczowa jest szybka reakcja. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wykorzystać cynamon/ To skuteczny, domowy sposób na walkę z pleśnią i grzybami w ziemi kwiatów doniczkowych.

Kluczem do uniknięcia pleśni jest przede wszystkim właściwa pielęgnacja i zrozumienie potrzeb rośliny. Upewnij się, że doniczki mają otwory drenażowe, a nadmiar wody swobodnie odpływa – nigdy nie pozwól, by roślina stała w wodzie. Zawsze sprawdzaj wilgotność gleby palcem przed podlaniem; ziemia powinna przeschnąć na wierzchu na głębokość około 2-3 cm. Unikaj zbyt ciężkiego i zbitego podłoża, które długo zatrzymuje wilgoć, a także nadmiernego zagęszczenia roślin w pomieszczeniu, co ogranicza cyrkulację powietrza.

Jak pozbyć się pleśni z ziemi w doniczce? Cynamon to naturalny sojusznik

Najprostszym i najbardziej naturalnym sposobem na usunięcie pleśni z doniczki jest użycie cynamonu. Ta popularna przyprawa, którą znamy z kuchni, posiada również silne właściwości grzybobójcze. Aby pozbyć się niechcianego nalotu, najpierw delikatnie usuń wierzchnią warstwę pleśni. Następnie, posyp zaatakowaną ziemię łyżeczką mielonego cynamonu. Dla zwiększenia efektywności, warto delikatnie wymieszać przyprawę z wierzchnią warstwą gleby. Metoda ta jest skuteczna nie tylko w przypadku roślin doniczkowych, ale z powodzeniem sprawdzi się również w ogrodzie.

Cynamon to prawdziwy skarb w ogrodnictwie i pielęgnacji roślin domowych, oferujący znacznie więcej korzyści niż tylko walka z pleśnią. Ta aromatyczna przyprawa skutecznie odstrasza niechciane szkodniki, takie jak ziemiórki czy mszyce. Ponadto, cynamon jest niezwykle pomocny podczas przesadzania roślin. Jeśli zależy Ci na szybszym ukorzenieniu się i bujniejszym kwitnieniu, wystarczy wsypać odrobinę przyprawy do dołka w ziemi, zanim umieścisz w nim przesadzaną roślinę. Za jego potężne właściwości grzybobójcze odpowiada przede wszystkim cynamaldehyd – związek chemiczny obecny w korze cynamonowca. Badania naukowe potwierdzają, że cynamaldehyd działa hamująco na rozwój wielu patogennych grzybów, w tym tych odpowiedzialnych za pleśń w glebie. Dodatkowo, cynamon ma działanie antybakteryjne i antyseptyczne, co dodatkowo wspiera zdrowie rośliny, tworząc środowisko niesprzyjające rozwojowi mikroorganizmów.

Domowy sposób na pleśń w doniczce

Innym sposobem jest czosnek. Uznawany za naturalny antybiotyk czosnek ma silne właściwości przeciwbakteryjne i szybko usuwa zarodniki. Czosnek należy obrać z łupin i wykopać w ziemię doniczkową. Czosnek to naturalny sprzymierzeniec w walce z pleśnią w doniczce. Jego skuteczność wynika z zawartości allicyny – związku siarkowego o silnych właściwościach przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych. Aby przygotować prosty, domowy środek, wystarczy rozgnieść kilka ząbków czosnku, zalać je litrem ciepłej wody i odstawić na około 24 godziny. Po tym czasie płyn należy odcedzić i używać do podlewania roślin. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością czosnku, gdyż zbyt mocny roztwór może podrażnić delikatne korzenie roślin. Stosuj go raz na 7-10 dni, obserwując reakcję rośliny i redukcję pleśni. To ekologiczna alternatywa dla chemicznych środków, bezpieczna dla domownikówi zwierząt.

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