Powieś w samochodzie na noc, a rano od razu ruszysz w drogę. Koniec z zaparowanymi szybami w aucie, bo wchłonie wilgoć jak gąbka. Sposób na zaparowane szyby w samochodzie

Zaparowane szyby w samochodzie to jesienne utrapienie, które nie tylko obniża komfort jazdy, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu.

Zamiast bezskutecznie przecierać, postaw na prosty, domowy pochłaniacz wilgoci, który przygotujesz z łatwo dostępnych składników.

Odkryj jak odpowiednie ustawienie nawiewu, pozwoli Ci raz na zawsze zapomnieć o problemie i ruszyć w drogę bez czekania!

Powieś w samochodzie na noc, a rano od razu ruszysz w drogę. Koniec z zaparowanymi szybami

Zaparowane szyby w samochodzie to utrapienie większości kierowców. Najczęściej pojawia się on w okresie jesiennym, kiedy temperatury w nocy są niskie. Wystarczy chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Czasami wynika to z nieprawidłowego korzystania z nawiewów w aucie, a czasem jest naturalnym zjawiskiem połączonym z pogodą. Niestety zaparowane szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką. Jednak wydaje się to syzyfową pracą, gdyż po chwili szyby znowu są zaparowane. Dlatego lepiej zapobiegać temu zjawisku, umieszczając na noc we wnętrzu pojazdu pochłaniacz wilgoci. Pochłaniacz wilgoci do auta usunie skropliny i parę z szyb, tym samym ułatwi nam wyruszenie w drogę. Można także wykorzystać do tego domowy pochłaniacz wilgoci, który przygotujesz samodzielnie.

Domowy pochłaniacz wilgoci zlikwiduje problem zaparowanych szyb w samochodzie. Jak go zrobić?

Przygotowanie takiego pochłaniacza wilgoci do samochodu jest proste. Wystarczy, że do bawełnianego lub lnianego woreczka wsypiesz żwirek dla kota lub biały ryż. Możesz opcjonalnie dodać kilka kropli olejku eterycznego, aby przy okazji zadbać o piękny zapach w samochodzie. Następnie zwiąż woreczek i połóż go na kokpicie pojazdu lub zawieś w okolicy szyby. Zarówno ryż, jak i żwirek dla kota mają właściwości absorbujące wilgoć, dzięki czemu są doskonałym sposobem na zaparowane szyby w samochodzie.

Tak zapobiegniesz parowaniu szyb. Zasady ustawienia nawiewu

Oprócz umieszczenia pochłaniacza wilgoci w samochodzie warto też wiedzieć, jak korzystać z nawiewu, aby skutecznie osuszał powietrze i skropliny zgromadzone na szybach w aucie. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.

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