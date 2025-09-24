Nigdy więcej zaparowanych okien o poranku. Wetrzyj wieczorem w szyby, a pozbędziesz się wilgoci raz na zawsze

Nigdy więcej zaparowanych okien o poranku. Jak pozbyć się problemu?

Zaparowane okna o poranku to częsty problem, szczególnie w okresie jesieni i zimy, kiedy dni i noce są chłodniejsze. Najczęstszą przyczyną parowania szyb od wewnętrznej strony jest wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Wówczas ciepłe, wilgotne powietrze wewnątrz domu styka się z chłodną powierzchnią okien, powodując kondensację pary wodnej. To zjawisko najczęściej można dostrzec na szybach o poranku. Wyższą wilgotność powietrza w mieszkaniu powodują zwykłe codzienne czynności, takie jak gotowanie, kąpiele, czy suszenie ubrań, a także nieodpowiednia wentylacja pomieszczeń. Z tym problemem trzeba uporać się jak najszybciej, gdyż wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien, a tej wcale nie jest już tak łatwo się pozbyć. Jak skutecznie zapobiec parowaniu okien o poranku? Oczywiście tu należy działać kompleksowo - ustalić przyczynę wilgoci i ją usunąć. Oprócz tego warto wykorzystać jeden sprytny trik na zaparowane okna, dzięki któremu rano nie będzie na nich ani kropli wody.

Wetrzyj w szyby wieczorem, a rano będą suche. Sposób na zaparowane okna

W walce z parującymi oknami o poranku pomocny może okazać się popularny kosmetyk, który praktycznie każdy mężczyzna ma w swojej kosmetyczce. Chodzi o piankę do golenia. Wieczorem wetrzyj w szyby niewielką ilość pianki i wypoleruj je do sucha ściereczką z mikrofibry. Oczywiście, aby zapobiegać parowaniu szyb, należy ten zabieg powtarzać raz w tygodniu. Będą idealnie suche nawet po nocy. Ten sposób znakomicie pomoże również w przypadku zaparowanych szyb w aucie. Wynika to z faktu, że pianka do golenia nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody.

Pochłaniacz wilgoci pomoże pozbyć się wilgoci z okien w domu

Czasami niemożliwe jest ciągłe wietrzenie pomieszczeń, dlatego warto poznać skuteczne sposoby na zaparowane okna, dzięki którym wilgoć nie będzie się osadzać na szybach. Przyda się to zwłaszcza w nocy. Jednym ze sposobów na zaparowane szyby jest ustawienie na parapecie miseczki wypełnionej solą. Ten produkt doskonale pochłania wilgoć i zapobiegnie skraplaniu się pary na szybach w oknie. Jeśli nie masz go pod ręką to możesz śmiało użyć ryżu. Wsyp go do pończochy i ułóż na parapecie wzdłuż okna. Pamiętaj jednak, aby 2 razy w tygodniu wymieniać ten domowy pochłaniacz wilgoci. W przeciwnym razie może rozwinąć się na nim pleśń.

Co zrobić, aby szyby w oknach nie parowały?

Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi:

skrzydłokwiat,

sansewieria,

chamedora,

zielistka.