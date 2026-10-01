Raz dziennie włóż grube plastry do zmywarki, a już nigdy nie będzie z niej śmierdzieć. Po otwarciu drzwi przywita CIę zapach świeżości i czystości. Jak pozbyć się brzydkich zapachów ze zmywarki?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-01 5:13

Nieprzyjemne aromaty wydobywające się ze zmywarki to bardzo częsty problem. Zwykle są one powiązanie z nieodpowiednim odprowadzaniem wody oraz czyszczeniem urządzenia. Ten domowy sposób pomoże Ci zapanować na brzydkim zapachem ze zmywarki. Wystarczy, że raz w tygodniu włożysz to do zmywarki, a przestanie z niej śmierdzieć.

Ręka osoby wkładającej talerze do zmywarki. O domowych sposobach na świeży zapach urządzenia przeczytasz na SE.
Autor: Siarhei Khaletski/ Getty Images
  • Zmywarka, choć niezastąpiona, często wydziela nieprzyjemne zapachy, sygnalizując pilną potrzebę czyszczenia i interwencji.
  • Odkryj, jak regularne czyszczenie filtra i wnętrza urządzenia skutecznie eliminuje zalegające resztki oraz źródło brzydkiej woni.
  • Poznaj domowe triki, w tym ocet i cytrynę, które natychmiast odświeżą zmywarkę – sprawdź, jak przywrócić jej świeżość!

Dlaczego ze zmywarki śmierdzi? 

Zmywarka to dzisiaj urządzenie, które znajdziemy praktycznie w każdym polskich domu. Na dobre odmieniła ona mycie naczyń i dzisiaj nie trzeba ich ręcznie namaczać i szorować. Wiele osób zapomina jednak, że zmywarka, tak samo jak pralka, wymaga regularnego czyszczenia. Bez tego zacznie się zapychać, co może powodować zastoje wody, awarie urządzenia oraz brzydkie zapachy ulatniające się z jej wnętrza. Dodatkowo w zmywarce mogą zalegać resztki jedzenia, które z czasem zaczynają gnić i okropnie śmierdzieć. Eksperci wskazują, że zmywarkę powinno się czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie, a przy częstym używaniu, nawet raz w tygodniu. Nie jest to trudna czynność. Zmywarkę należy rozładować, wyjąć filtr i dokładnie go wymyć pod bieżącą wodą. Na tym etapie można od razu nasypać specjalnej soli, która wspomaga domywanie naczyń, a także zmiękcza wodę, przez co ogranicza osadzanie się kamienia. Na koniec należy włączyć pusty cykl zmywania, a potem otworzyć zmywarkę, aby wyschła. Na tym etapie możesz włożyć do zmywarki specjalne kapsułki lub proszki do czyszczenia urządzenia. 

Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom, pamiętaj o regularnym czyszczeniu ramion spryskujących. Ich małe otwory mogą się zatykać resztkami jedzenia i kamieniem, co obniża efektywność mycia. Ważne jest też, aby po każdym cyklu zmywania zostawić drzwiczki zmywarki lekko uchylone na kilkanaście minut. Umożliwi to cyrkulację powietrza i zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci, która jest idealnym środowiskiem dla bakterii odpowiedzialnych za stęchły zapach.

Częstym błędem, który przyczynia się do powstawania brzydkich zapachów, jest zbyt rzadkie opróżnianie i czyszczenie filtra zmywarki. To właśnie tam gromadzą się największe resztki jedzenia, które szybko gniją. Innym problemem jest przeładowywanie zmywarki, zbyt wiele naczyń blokuje swobodny przepływ wody i detergentu, co skutkuje niedomywaniem i pozostawianiem resztek na ściankach i w zakamarkach. Pamiętaj też, aby zawsze usuwać większe kawałki jedzenia z talerzy przed włożeniem ich do urządzenia, nawet jeśli wydaje się to oczywiste, to często o tym zapominamy.

Co zrobić, gdy ze zmywarki śmierdzi? Domowy zapach do zmywarki

Jeżeli z Twojej zmywarki wydobywa się nieprzyjemny zapach, to w pierwszej kolejności sprawdź, czy nie znajdują się w niej resztki jedzenia oraz inne zabrudzenia. Dokładnie wyczyść całe wnętrze zmywarki. Możesz wykorzystać do tego mieszankę wody i octu. Usuwa on niewielkie złogi kamienia, a także działa antybakteryjnie i doczyszcza pleśń. Eksperci od higieny domowej podkreślają, że ocet, oprócz działania antybakteryjnego, skutecznie rozpuszcza osady mineralne, w tym kamień, który często wiąże ze sobą cząsteczki zapachowe i stanowi schronienie dla bakterii.  Dzięki czyszczeniu zmywarki z dodatkiem octu będzie ona dokładnie odkażona, co ograniczy ryzyko nieprzyjemnych zapachów. W następnej kolejności zadbaj o przyjemny zapach do zmywarki. Wystarczy, że pokroisz cytrynę na grube plastry i umieścić ją na dnie zmywarki lub w koszyczku na sztućce. Ten sposób świetnie odświeża wnętrze zmywarki i sprawia, że przyjemnie z niech pachnie.  

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