Zapomniany sposób na pranie ręczników. Tak się kiedyś robiło. Podczas prania zrób jedną rzecz, a ręczniki będą śnieżnobiałe i miękkie. Pomoże popularny środek na przeziębienie

Jak prać ręczniki, by nie żółkły i był mięciutkie?

Regularne pranie ręczników to jedna z podstaw higieny. Ręczniki często przebywają w wilgotnym środowisku oraz zbierają brud z naszego ciała. Przez to na ręcznikach gromadzi się wiele bakterii, drobnoustrojów, a nawet martwy naskórek. Eksperci nie mają wątpliwości, ręczniki powinno się prać co najmniej raz w tygodniu. Ważne jest również, by przestrzegać kilku wskazówek, dzięki którym ręczniki na dłużej zachowają swój kolor i miękkość. Ręczniki pierz zawsze osobno i nie stosuj płynów zmiękczających.

Genialny sposób na pożółkłe ręczniki. W ten sposób odzyskają swoją oryginalną biel

Jednym ze skutecznych sposób na delikatnie wybielanie ręczniki jest aspiryna. Popularny lek rewelacyjnie poradzi sobie z niewielkimi pożółknięciami. W ręcznikach często zbiera się nie tylko brud, ale również grzyby i bakterie. Kwas acetylosalicylowy zwarty w Aspirynie doskonale odkazi tkaniny oraz zadba o ich kolor. Jak używać aspiryny do prania? Wystarczy, że rozpuścić kilka tabletek w wodzie i namoczysz w tym roztworze ręczniki, a następnie upierzesz je w pralce. Aby zapobiegać żółknięciu ręczników możesz także prewencyjnie dodawać aspirynę do prania. Wystarczy, że wrzucisz dwie tabletki aspiryna do bębna pralki. W podobny sposób możesz wybielać firany.

