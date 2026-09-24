Zaropiałe oczko u niemowlęcia. Sprawdź, jak je bezpiecznie przemywać

Łzawienie i niewielka wydzielina bez zaczerwienienia oka często wiążą się z niedrożnością kanalika łzowego

Do oczyszczania potrzebne są czyste ręce, przegotowana i ostudzona woda oraz nowy gazik do każdego przetarcia

Herbata, mleko matki i krople do oczu używane bez zalecenia lekarza mogą podrażnić oko lub opóźnić właściwe leczenie

Czerwone oko, obrzęk powiek, gorączka lub mętna rogówka wymagają pilnego kontaktu z lekarzem

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Zaropiałe oczko u niemowlęcia: co może być przyczyną?

Zaropiałe oczko u niemowlęcia często jest skutkiem niedrożnego kanalika łzowego. Łzy nie odpływają wtedy swobodnie do nosa, dlatego w kąciku oka zbiera się wydzielina, a rzęsy mogą sklejać się po drzemce lub po nocy. Oko bywa też stale wilgotne, choć dziecko nie płacze.

Przy niedrożnym kanaliku białko oka zwykle pozostaje białe, a powieka nie jest wyraźnie spuchnięta. Przy zapaleniu spojówek oko może być czerwone, wydzieliny bywa więcej, a dziecko może częściej mrużyć powieki lub niepokoić się pod wpływem światła. Żółta albo zielonkawa wydzielina nie zawsze sama w sobie przesądza o infekcji, dlatego warto oceniać całe oko i samopoczucie dziecka.

Jak bezpiecznie przemywać zaropiałe oczko niemowlęcia?

Okolicę oka oczyszczaj wtedy, gdy wydzielina jest widoczna i skleja rzęsy. Przygotuj wcześniej przegotowaną, ostudzoną wodę oraz czyste płatki kosmetyczne albo gaziki. Woda ma być chłodna lub letnia, nigdy gorąca.

Nie trzeba odciągać powieki ani pocierać gałki ocznej. Wystarczy delikatnie usunąć wydzielinę z rzęs i skóry przy oku. Jeśli po jednym przetarciu zaschnięta wydzielina nadal jest widoczna, użyj kolejnego zwilżonego gazika.

Bezpieczne przemywanie wygląda tak:

Umyj ręce wodą z mydłem przed dotknięciem okolicy oka.

Zwilż czysty gazik lub płatek przegotowaną i ostudzoną wodą.

Przetrzyj okolicę oka jednym ruchem, od kącika przy nosie w stronę skroni.

Po każdym przetarciu wyrzuć użyty gazik i nie używaj go ponownie.

Do oczyszczenia drugiego oka użyj nowego gazika, nawet jeśli wydzielina pojawiła się tylko w jednym oku.

Po zakończeniu ponownie umyj ręce.

Czym nie przemywać oka niemowlęcia?

Do przemywania oka nie używaj naparu z rumianku, herbaty ani mleka matki. Takie domowe sposoby nie leczą przyczyny wydzieliny, a mogą dodatkowo podrażnić oko lub sprzyjać namnażaniu drobnoustrojów. Unikaj też chusteczek nawilżanych, perfumowanych kosmetyków oraz wspólnego ręcznika dla dziecka i innych domowników.

Nie stosuj bez zalecenia lekarza kropli z antybiotykiem, kropli używanych wcześniej przez kogoś z rodziny ani preparatów przeznaczonych dla dorosłych. Antybiotyk bywa potrzebny przy zakażeniu, ale nie udrażnia kanalika łzowego i powinien być dobrany przez lekarza. Masaż okolicy kanalika łzowego warto wykonywać dopiero po pokazaniu techniki przez pediatrę, położną lub okulistę dziecięcego.

Kiedy zaropiałe oczko wymaga pilnej konsultacji?

Skontaktuj się z lekarzem jeszcze tego samego dnia, jeśli białko oka jest czerwone, powieki są obrzęknięte lub bardzo zaczerwienione albo wydzielina szybko pojawia się ponownie mimo delikatnego oczyszczania. Szybkiej oceny wymaga również twardy, bolesny guzek przy wewnętrznym kąciku oka, mętna lub szarawa rogówka oraz wyraźna nadwrażliwość na światło.

U niemowlęcia poniżej 3. miesiąca życia gorączka zawsze jest powodem do pilnego kontaktu z lekarzem, zwłaszcza gdy towarzyszą jej objawy oczne, senność, słabe ssanie lub wyraźne pogorszenie stanu. Noworodek, który ma mniej niż 30 dni i czerwone, zaropiałe oko, również powinien być zbadany pilnie. Jeżeli łzawienie i wydzielina bez zaczerwienienia oka utrzymują się po ukończeniu pierwszego roku życia, umów dziecko na wizytę u pediatry lub okulisty dziecięcego.

Gdy oko tylko lekko łzawi, a powieki nie są czerwone ani spuchnięte, zwykle wystarczą regularne, delikatne oczyszczanie i obserwacja. Jeśli masz wątpliwości, zrób zdjęcie oka w dobrym świetle przed przemyciem. Takie zdjęcie może ułatwić lekarzowi ocenę wydzieliny i zaczerwienienia przed przemyciem oka.

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