Jeszcze we wrześniu zrób to z rododendronem w ogrodzie. Wzmocnisz go lepiej niż nawóz, a wiosną wystrzeli pąkami. Pielęgnacja rododendrona po przekwitnięciu

Aby rododendrony zachwycały obfitym kwitnieniem wiosną, niezbędna jest ich prawidłowa pielęgnacja jesienią, która wzmocni je na zimę.

Zaskakująco prosty zabieg kieruje całą energię rośliny na rozwój przyszłych pąków, zapewniając bujny rozkwit.

Odkryj, jak ten jeden kluczowy krok oraz odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem sprawią, że Twój rododendron przetrwa zimę i zakwitnie spektakularnie.

Zrób to we wrześniu z rododendronem, a wzmocnisz go na zimę lepiej niż nawóz

Rododendron to ogólna nazwa roślin z rodziny wrzosowatych. W polskich ogrodach najczęściej uprawiamy zimozielone różaneczniki oraz azalie, które zrzucają liście na zimę. To piękne, wieloletnie krzewy, który zachwycają kwiatami od wiosny aż do jesieni. Oczywiście rododendron wymaga odpowiednich warunków, aby móc zakwitnąć. Tak jak w przypadku wielu roślin ogrodowych, tak i rododendron wymaga nawożenia i podlewania. Jednak pielęgnacja rododendorna nie kończy się w momencie, gdy ten przekwitnie. Jeśli chcesz, aby krzew bujnie zakwitł wiosną, to musisz zadbać o wzmocnienie rośliny. Dzięki temu przetrwa ona zimę i uodporni się na zmienne warunki atmosferyczne, a już wczesną wiosną będzie wypuszczać pąki. Jak zatem dbać o rododendron po jego przekwitnięciu? Otóż to bardzo proste zadanie. Wystarczy usunąć dłońmi przekwitłe kwiatostany. Robi się to po to, aby roślina nie zawiązywała już nasion, tylko koncentrowała swoje siły na produkcji kolejnych kwiatostanów. Ten zabieg sprawi, że w kolejnym sezonie rododendron będzie kwitł jeszcze bujniej.

Jak zabezpieczyć rododendron po przekwitnięciu? Ważny zabieg przed zimą

W naszym klimacie trzeba rododendrona odpowiednio wspomóc, aby przetrwał zimę. Głęboko zamarznięta ziemia sprawia, że korzenie rododendronów nie mogą pobierać wody, przez co są narażone na suszę. W przypadku różanecznika roślina zwija liście w rulony, aby ograniczyć utratę wody. Warto mieć na uwadze fakt, że najbardziej szkodliwa dla rododendronów jest susza, dlatego pod ściółką warto rozłożyć biowłókninę, a u nasady krzewu usypać kopiec z kory. Z kolei w przypadku odmian mniej odpornych na niskie temperatury można narzucić na krzew agrowłókninę.

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