Zasadź tę roślinę w listopadzie. Zimą zachwyci gigantycznymi kwiatami na parapecie

Mroźne miesiące wcale nie oznaczają konieczności rezygnacji z żywych barw, bo niektóre gatunki cebulowe budzą się do życia właśnie wtedy, gdy przyroda na zewnątrz odpoczywa.

Popularna zwartnica, powszechnie określana amarylisem, kradnie spojrzenia potężnymi pąkami i stanowi genialny element dekoracyjny każdego parapetu.

Aby roślina wypuściła mnóstwo pąków, kluczowe jest dobranie odpowiedniego naczynia, sprawdzenie kondycji samej cebuli oraz umiejętne nawadnianie.

Gdy płatki opadną, nie pozbywajmy się okazu z domu, ponieważ przy właściwym traktowaniu z powodzeniem zakwitnie on również w następnym roku.

Zwartnice bez problemu dostaniemy w sklepach ogrodniczych w sezonie jesiennym. Podczas zakupów trzeba koniecznie upewnić się, czy wybrana cebulka jest twarda, w dobrej kondycji i wolna od jakichkolwiek śladów pleśni. Do posadzenia wybieramy naczynie z otworami odpływowymi oraz lekką, przepuszczalną ziemię. Pamiętajmy, aby nie zakopywać rośliny w całości — jej wierzchołek musi koniecznie wystawać ponad poziom podłoża. Donica powinna być odpowiednio ciężka i stabilna, bo rozwijające się z czasem pąki nabierają masy i potrafią wywrócić całą kompozycję.

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Zwartnica na parapecie. Jak przygotować cebulę do sadzenia?

Świeżo po umieszczeniu w ziemi roślinę trzeba delikatnie podlać, a następnie ustawić naczynie w widnym i dość ciepłym punkcie mieszkania. Trzeba jednak bardzo uważać na ilość wody. Zbyt wilgotne podłoże to prosta droga do gnicia, zwłaszcza w początkowej fazie, zanim korzenie i pędy ruszą ze wzrostem. Kiedy na powierzchni ukaże się pierwsza łodyga, możemy powoli zwiększać dawki wody, cały czas kontrolując, czy jej nadmiar ma jak swobodnie wypłynąć z donicy.

Ozdoba wnętrza. Kwiaty amarylisa jesienią i w środku zimy

Zwartnica może pochwalić się ogromną różnorodnością form i barw. W sklepach znajdziemy okazy kwitnące na czerwono, biało, łososiowo, a także intrygujące warianty dwukolorowe. Poszczególne odmiany różnią się też budową — od szerokich i mięsistych płatków, po znacznie smuklejsze i delikatniejsze kształty. Rozkwit następuje zazwyczaj po kilku tygodniach od posadzenia, jednak dokładny moment zależy od specyfiki danej odmiany, warunków otoczenia i fazy rozwoju cebulki. Z tego względu, jeśli marzymy o kwiatach na święta lub inną konkretną datę, najlepiej zaplanować zakupy ze sporym wyprzedzeniem i kierować się wskazówkami producenta.

Kiedy nasz amarylis straci już swój główny atut, absolutnie nie spisujmy go na straty. Wystarczy odciąć obumarłe kwiatostany, pozostawiając same liście, by cebula mogła zregenerować siły przed kolejnym cyklem. W tym czasie roślina wymaga stałego dostępu do światła, rozsądnego nawadniania oraz cyklicznego zasilania nawozami dedykowanymi gatunkom cebulowym. Troskliwa opieka sprawi, że roślina nie będzie tylko krótkotrwałą atrakcją, ale z powodzeniem zagości w naszej domowej kolekcji na długie lata.

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