Zawieś kilka liści laurowych nad wanną. Po kilku minutach będziesz zaskoczona. Właściwości liści laurowych

Zawieś kilka liści laurowych nad wanną. Po kilku minutach będziesz zaskoczona

O właściwościach liści laurowych mówi się od dawna. W polskiej kuchni są stosowane jako przyprawa do zup czy sosów. Niektórzy wręcz wierzą w magiczną moc liści laurowych - mają między innymi pomagać w zdobywaniu bogactwa i chronić przed złą aurą. Jednak to nie wszystkie zbawienne właściwości tej rośliny. Okazuje się, że liście laurowe mogą skutecznie redukować stres i pomóc w odprężeniu. Dlatego warto zawiesić kilka listków nad wanną lub prysznicem. Zrób to tak, aby ich nie zamoczyć. Pod wpływem pary wodnej aromat liści laurowych rozniesie się po całym pomieszczeniu, a Ty poczujesz ulgę i się zrelaksujesz. Można też położyć liście laurowe pod poduszką - ich aromat ułatwi zasypianie i zapewni spokojny, regenerujący sen.

Liść laurowy na włosy

Liście laurowe można zastosować także w pielęgnacji. Doskonale nadają się do włosów. Włóż 6 listków do wody na 10 godzin. Po umyciu kosmyków wypłucz je w tej mieszance. Włosy będą lśniące, odświeżone, a skóra głowy nie będzie się łuszczyć.