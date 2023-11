Nałóż 2 łyżki na włosy, umyj ulubionym szamponem i je wyszusz. Spektakularne loki bez lokówki. Genialny sposób na naturalny skręt włosów

Jak wydobyć naturalny skręt włosów? Nałóż 2 łyżki tego produktu i umyj głowę szamponem

Pierwszym krokiem w wydobywaniu naturalnego skrętu włosów jest ich pielęgnacja. Eksperci radzą, by zrezygnować z kosmetyków zawierających silikony. Moa one obciążać włosy i sprawią, że wydobycie skrętu będzie4 trudniejsze. Kosmyki same będą się prostować. Stawiaj przede wszystkim na kosmetyki które dedykowane są właśnie włosom kręconym i pomagają wydobywać ich naturalny skręt. Jednym ze skutecznych sposobów pielęgnacji włosów kręconych jest ich olejowanie. Pomaga nie tylko zachować włosy w dobrej kondycji ale także właśnie poprawia ich skręt. Dodatkowo olejowanie chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych na włosy oraz pomaga w ich rozczesywaniu. Idealnym olejkiem do włosów kręconym jest olejek z czarnuszki, czyli "złoto faraonów". Jego dobroczynne właściwości znane są od tysięcy lat. Dzięki niemu włosy kręcone stają się bardziej sprężyste i lekkie. Daje to efekt spektakularnej burzy loków. Olejek z czarnuszki dodatkowo uelastycznia włosy i nadaje im zdrowego blasku.

Zobacz także: Kosztuje tylko 4 zł, a włosy rosną po nim na potęgę. Po miesiącu wysyp nowych włosów. Są gęste i sprężyste. Sposób na porost włosów

Jak olejować kręcone włosy olejkiem z czarnuszki?

Włosy kręcone najlepiej jest olejować na sucho. Nałóż do włosy kilka łyżeczek olejku i dobrze wetrzyj je w kosmyki. Stosuj tę metodę od nasady po same końce włosów. Pozostaw olej na włosach na około godzinę, a następnie zmyj go ulubioną maseczką lub odżywką do włosów. Olej z włosów należy emulgować, do czego właśnie sprawdza się maseczka oraz odżywka. Po tym zabiegu umyj włosy ulubionym szamponem i wysusz je.

Sonda Stosujesz domowe i naturalne maseczki na włosy? Tak, często Nie Czasami