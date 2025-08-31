Zawsze, gdy idzie jesień pryskam tym kwiaty doniczkowe. Ogrodnicy mówią, że to najsilniejszy sposób na pozbycie się ziemiórek

Ziemiórki to popularne szkodniki roślin doniczkowych, często przynoszone do domu wraz z nowymi roślinami.

Dorosłe osobniki są nieszkodliwe, ale ich larwy żerują w ziemi, atakując korzenie roślin i prowadząc do ich obumierania.

Poznaj naturalny i skuteczny sposób na walkę z larwami ziemiórek, polecany przez ekspertów!

Czym są ziemiórki i dlaczego są szkodliwe?

Ziemiórki to najczęściej występujące szkodniki w roślinach doniczkowych. Zwykle przynosimy je w domu w doniczkach lub w ziemi do kwiatów. Zdarza się jednak, że ziemiórki wlatują do naszych domów przez otwarte okna.

Ziemiórki przypominają czarne muszki z żółtymi odwłokami. Można jest najczęściej dostrzec latające wokół roślin. Dorosłe osobniki nie są groźne. Za szkodniki uważa się larwy ziemiórek. Żerują one w ziemi i atakują korzenie roślin. Kwiaty, których korzenie zostały zaatakowane przez larwy ziemiórek marnieją, a nawet obumierają.

Wiele osób stosuje specjalne pułapki wyłapujące dorosłe osobniki. To niewielkie, klejące płytki, podobne do tych na mole spożywcze. Wyłapują one i unicestwiają latające ziemiórki. W ten sposób nie mogą one składać larw i się rozmnażać. Kiedy jednak kwiat zaczyna marnieć trzeba zacząć działać także na żerujące w ziemi larwy.

Według ogrodników to najlepszy preparat na ziemiórki. Do podlewania i opryskiwania

Specjaliści z branżowego portalu ogrodoholicy.pl na ziemiórki polecają preparaty na bazie azadirachtyny. Jest to naturalna substancja pozyskiwana z drzewa neem, która wykazuje silne działanie owadobójcze. Co ważne, działa ona przede wszystkim na larwy ograniczając ich rozwój oraz zaburzając procesy reprodukcyjne. Porażone larwy umierają, a dorosłe osobniki mają znacząco zmniejszoną płodności. Azadirachtyna dostępna jest w wiele środkach dla roślin i można ją stosować zarówno w formie oprysków na kwiaty i liście, jak i podlewając ziemię doniczkową.

W przypadku, gdy ziemiórek nie jest wiele możesz zastosować domowe środki. To między innymi wywar z czosnku lub octu, które odstraszają owady od kwiatów. Podobne działanie ma cynamon wsypany do ziemi. Przyprawa ta swoim zapachem odstrasza, a także wykazuje działania owadobójcze i grzybobójcze.