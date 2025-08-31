Zawsze, gdy idzie jesień pryskam tym kwiaty doniczkowe. Ogrodnicy mówią, że to najsilniejszy sposób na pozbycie się ziemiórek

Ziemiórki atakują rośliny praktycznie przez cały rok, ale szczyt sezonu żerowania przypada na jesień i zimę. Jeżeli zauważysz wokół swoich kwiatów latające owady przypominające małe muszki, to może być sygnał, że zalęgły się ziemiórki. Poznaj sposób na pozbycie się ziemiórek, który polecają ogrodnicy.

Sposoby na szkodniki roślin doniczkowych

Autor: GettyImages Jednym ze szkodników, najbardziej uprzykrzających nam życie, są ziemiórki. Zwalczymy je nicieniami – mikroskopijnymi robakami, których ulubionym pożywieniem są właśnie jaja ziemiórek.
  • Ziemiórki to popularne szkodniki roślin doniczkowych, często przynoszone do domu wraz z nowymi roślinami.
  • Dorosłe osobniki są nieszkodliwe, ale ich larwy żerują w ziemi, atakując korzenie roślin i prowadząc do ich obumierania.
  • Poznaj naturalny i skuteczny sposób na walkę z larwami ziemiórek, polecany przez ekspertów!

Czym są ziemiórki i dlaczego są szkodliwe?

Ziemiórki to najczęściej występujące szkodniki w roślinach doniczkowych. Zwykle przynosimy je w domu w doniczkach lub w ziemi do kwiatów. Zdarza się jednak, że ziemiórki wlatują do naszych domów przez otwarte okna.

Ziemiórki przypominają czarne muszki z żółtymi odwłokami. Można jest najczęściej dostrzec latające wokół roślin. Dorosłe osobniki nie są groźne. Za szkodniki uważa się larwy ziemiórek. Żerują one w ziemi i atakują korzenie roślin. Kwiaty, których korzenie zostały zaatakowane przez larwy ziemiórek marnieją, a nawet obumierają.

Wiele osób stosuje specjalne pułapki wyłapujące dorosłe osobniki. To niewielkie, klejące płytki, podobne do tych na mole spożywcze. Wyłapują one i unicestwiają latające ziemiórki. W ten sposób nie mogą one składać larw i się rozmnażać. Kiedy jednak kwiat zaczyna marnieć trzeba zacząć działać także na żerujące w ziemi larwy.

Według ogrodników to najlepszy preparat na ziemiórki. Do podlewania i opryskiwania

Specjaliści z branżowego portalu ogrodoholicy.pl na ziemiórki polecają preparaty na bazie azadirachtyny. Jest to naturalna substancja pozyskiwana z drzewa neem, która wykazuje silne działanie owadobójcze. Co ważne, działa ona przede wszystkim na larwy ograniczając ich rozwój oraz zaburzając procesy reprodukcyjne. Porażone larwy umierają, a dorosłe osobniki mają znacząco zmniejszoną płodności. Azadirachtyna dostępna jest w wiele środkach dla roślin i można ją stosować zarówno w formie oprysków na kwiaty i liście, jak i podlewając ziemię doniczkową.

W przypadku, gdy ziemiórek nie jest wiele możesz zastosować domowe środki. To między innymi wywar z czosnku lub octu, które odstraszają owady od kwiatów. Podobne działanie ma cynamon wsypany do ziemi. Przyprawa ta swoim zapachem odstrasza, a także wykazuje działania owadobójcze i grzybobójcze.

