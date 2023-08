i Autor: Shutterstock Sprytny sposób na mycie naczyń

Sposoby na sprzątanie

Znajoma gosposia zdradziła sposób na przypalone garnki i patelnie. Ty śpisz, a to się samo robi. Bez szorowania naczynia będą lśniące

Jeść lubi każdy, zmywać naczynia już mniej. Nawet w dobie zmywarek wszyscy doskonale wiemy, że umycie przypalonych garnków i zatłuszczonych talerzy wcale nie jest takie proste i lepiej zrobić to ręcznie. Jest sprytny trik, który Ci w tym pomoże. Wystarczy, że włożysz brudne naczynia do zlewu, wrzucisz jedną rzecz, zalejesz wodą i pójdziesz spać. W nocy uporczywy tłuszcz oraz spalenizna rozpuszczą się same, bez szorowania.