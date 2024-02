Znalazła sposób na wysypianie się przy noworodku. „Gdybym miała pieniądze, to też bym tak zrobiła". Burza w komentarzach

Mieszam z wodą w proporcjach 1:1 i myję tym okna. Już nie pamiętam, co to smugi i zacieki. Sposób na ekspresowe umycie okien

Dobra mama to wypoczęta mama – z takiego założenia wychodzi 30 -letnia Jenna Michele z Chicago. Kobieta znalazła sposób na to, by spokojnie przesypiać noce i nie martwić się o dziecko. Na swoim profilu na TikToku - „thejennamichele” zdradziła, że zatrudnia nocną nianię, która opiekuje się maluchem, podczas gdy ona smacznie śpi.

Znalazła sposób na wysypianie się przy noworodku. „Gdybym miała pieniądze to też bym, tak zrobiła"

Jenna Michele znana na TikToku jako „thejennamichele” chętnie dzieli się sekretami ze swojego życia w internecie. Z nagrań zamieszczonych na jej koncie dowiadujemy się, że 30-latka uznała, że praca na etacie jest ciężka, więc postanowiła znaleźć męża, który zapewni jej wszystko, czego potrzebuje, by ona mogła zająć się domem. Tak się taż stało.- Myślę o tym, jak poznałam faceta i pięć miesięcy później miałam pierścionek na palcu, rzuciłam pracę, przeprowadziłam się do jego mieszkania i teraz codziennie mogę robić, co chcę. Mój mąż finansuje całe moje życie, więc nie muszę pracować – opowiada Jenna w jednym z nagrań na TikToku. 30-latla z Chicago pokazuje w sieci , jak spędza całe dni, które składają się z wycieczek na siłownię, zakupów spożywczych i regularnych przerw na kawę. Zakupy robi w butikach Channel, regularnie korzysta z zabiegów kosmetycznych, pochwaliła się efektami liftingu powiek. Ostatnio jednak postanowiła podzielić się swoim sposobem na wysypianie się przy małych dzieciach. Pod koniec 2023 roku Jenna urodziła drugie dziecko, ale nie odczuwa zmęczenia spowodowanego brakiem snu. Kobieta przyznała, że to zasługa nocnej niani. Opiekunka czuwa nad jej maleństwem każdej nocy od poniedziałku do piątku. W weekendy jej obowiązki przejmuje ojciec dziecka. Po tym wyznaniu na TikToku Jenny pojawiła się lawina komentarzy. Większość kobiet przyznaje, że to znakomite rozwiązanie. „Gdybym miała pieniądze to też bym, tak zrobiła", „Nie chcę mieć dziecka, jeśli nie będzie mnie na to stać" - piszą internautki. Nie brakuje jednak krytycznych opinii. „Czy tylko ja uwielbiam wstawać w nocy do maleństwa? To jest takie piękne, jestem tylko ja i dziecko. Nie zamieniłabym tego na nic innego” - choć taki wpisy są w zdecydowanej mniejszości.

ZOBACZ TEŻ: Migdałowe mamy wpędzają dzieci w kompleksy. Niebezpieczny trend rujnuje zdrowie

Smaki z dzieciństwa. Quiz tak pyszny, jak trudny. Wyjmij palec z Vibovitu i rozwiąż test Pytanie 1 z 10 Pamięta go każdy, kto był dzieckiem w latach 70., 80. czy 90, Multiwitaminowy preparat o w formie oranżadki w proszku, zazwyczaj wyjadany był na sucho, za pomocą palca. Jaki smak miał Vibovit? Cytrusowy Czekoladowy Coca-Coli Dalej