Zrób teraz, a rodzina na Boże Narodzenie oszaleje i będą Cię pytać o przepis. Zakwas na barszcz czerwony według Ewy Wachowicz. Sekretny składnik, który wydobędzie głębie smaku

Sekretny składnik barszczu czerwonego. Dzięki temu oczarujesz wszystkich w Wigilię

Barszcz czerwony to jedna z najbardziej tradycyjnych potraw podawanych podczas wigilijnej kolacji. Jeżeli w tym roku chcesz zachwycić gości podając im wyjątkowo aromatyczny barszcz czerwony to zabierz się za jego przygotowanie już teraz. Kluczem do smaku i esencjonalności jest zakwas. Dzięki niemu barszcz czerwony jest jeszcze smaczniejszy i całkowicie pozbawiony sztucznych składników. Robiąc barszcz czerwony na zakwasie nie musisz bowiem sięgać po sklepowe wzmacniacze smaku i barszcze z torebki. Zakwas na barszcz czerwony warto przygotować nawet kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Dzięki temu dobrze się przegryzie i zyska unikalny smak. To także bogate źródło witamin i zakwas można pić jako napój na wzmocnienie odporności.

Przepis na zakwas na barszcz czerwony od Ewy Wachowicz

Klasyczny zakwas na barszcz czerwony to przede wszystkim buraki i duża ilość ziół i przypraw. Surowe buraki umyj, obierz i pokrój w plasterki. Włóż je do wyparzonego słoika przekładając ząbkami czosnku. Nie żałuj go sobie. Im więcej czosnku, tym zakwas będzie lepszy. Zalej wszystko przegotowaną wodą z solą. Ewa Wachowicz w swoim przepisie dodaje również szczyptę cukru, kmin oraz korzeń chrzanu. Na wierzch słoika z zakwasem połóż kromkę chleba razowego. Opcjonalnie możesz użyć soku z kiszonych ogórków. Zabieg ten przyspiesza proces fermentacji.

