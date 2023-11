Słynna restauracja na skraju upadku. W jeden dzień stracili wszystkie gwiazdki Michelin. To ogromny cios dla gastronomii całego regionu

Słynna restauracja straciła trzy gwiazdki Michelin. Szczyciła się nimi 12 lat

Nowojorska restauracja „Chef’s Table at Brooklyn Fare” przez wiele lat uchodziła za jedną z najlepszych na świecie. Od 2011 loku szczyciła się ona aż trzema gwiazdkami Michelin, czyli największym możliwym wyróżnieniem, jakie można zostać przyznane jednej restauracji. To jednak już koniec. Jak podaje rp.pl restauracja „Chef’s Table at Brooklyn Fare” za jednym zamachem straciła wszystkie trzy gwiazdki, a także całkowicie wypadłą z przewodnika Michelin. W miniony wtorek ogłoszono publikacje Michelin dla Nowego Jorku, Chicago oraz Waszyngtonu. - Słynący ze swojej anonimowości inspektorzy przewodnika Michelin mają wspaniałe wieści dla trzech kulinarnych społeczności, które z pewnością mają powody do świętowania — przekazał Gwendal Poullennec, międzynarodowy dyrektor generalny przewodnika Michelin. Wieści jednak nie były pozytywne dla „Chef’s Table at Brooklyn Fare”.

Restauracja „Chef’s Table at Brooklyn Fare” została założona w 2009 roku i bardzo szybko podbiła kulinarny świat. Już w 2011 roku została ona uhonorowana trzema gwiazdami Michelin. Dlaczego zatem teraz je odebrano? W lipcu bieżącego roku nastąpił rozłam pomiędzy w właścicielem, Moneer Issą, a szefem kuchni Ramirezem. Światło dzienne ujrzał również karygodne praktyki i zachowania szefa kuchni wobec jego pracowników. Restauracja została ponownie otwarta pod kierownictwem nowych szefów kuchni. Zbiegło się to niefortunnie z wizytami anonimowych inspektorów Michelin, którzy odwiedzili lokal jeszcze przed zmianami. Zasady są takie, że jeżeli restauracja się zmienia i zatrudnia nowych szefów kuchni to traci ona swoje gwiazdki do czasu kolejnej wizyty ekspertów Michelin.

