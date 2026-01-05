Zrób to, gdy liście opadną, a gwiazda betlejemska zakwitnie za rok. Poinsecja będzie miała piękne czerwone wybarwienie na kolejne święta

Poinsecja wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby przetrwać wiele sezonów, w tym zastosowania domowej odżywki z fusów kawy.

Kluczowe dla długowieczności rośliny jest prawidłowy zakup i transport, unikanie nagłych zmian temperatury oraz odpowiednie warunki po kwitnieniu.

Dowiedz się, jak prawidłowo przycinać, przechowywać i stymulować gwiazdę betlejemską do ponownego zakwitnięcia na kolejne święta!

Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską by stała jak najdłużej? Domowa odżywka wzmacniająca

Domowe odżywki to prosty sposób, by poinsecja cieszyła oko przez całe święta, a nawet dłużej. Jeśli chcesz wzmocnić roślinę w okresie wegetacji, czyli właśnie w grudniu, wykorzystaj fusy kawy. Zawierają one azot, fosfor i potas, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. Ponadto lekko zakwaszą glebę, a to odpowiednie środowisko dla poinsecji. Dlatego po zaparzeniu kawy, wysusz fusy i rozsyp około dwóch łyżeczek w doniczce gwiazdy betlejemskiej i wymieszaj ziemią następnie podlej roślinę.

Czy gwiazda betlejemska może zakwitnąć jeszcze raz?

W naszych warunkach gwiazda betlejemska kwitnie od późnej jesieni do końca zimy. Jednak odpowiednio pielęgnowana może cieszyć oczy nawet do wiosny, a odpowiednio przechowana wybarwi się na kolejne Boże Narodzenie. Żeby tak się stało, trzeba zwrócić uwagę na odpowiednią roślinę już w momencie zakupu. Wybieramy okazy o w pełni wybarwionych przykwiatkach i intensywnie zielonych liściach. Zwróćmy też uwagę na to, czy nie ma na niej mączlików, czyli małych, białych muszek. Kolejną ważną sprawą jest transport. W sklepie owijamy kwiat papierem, a po przyniesieniu do domu rozpakowujemy jedynie do połowy. Ustawiamy w niezbyt ciepłym miejscu na kilka godzin, a dopiero później rozpakowujemy do końca i przenosimy w miejsce docelowe. Gwiazda betlejemska nie lubi nagłych zmian temperatury.

Po zakończeniu okresu kwitnienia zwykle w styczniu lub lutym, gwiazda betlejemska zaczyna tracić swoje kolorowe liście. To naturalny proces, który oznacza, że roślina wchodzi w okres spoczynku. W tym czasie należy ograniczyć podlewanie, pozwalając ziemi wyschnąć między kolejnymi podlewaniami. Przestań również nawozić roślinę. Gdy liście opadną, przytnij pędy rośliny na wysokość około 10-15 cm. Przycinanie pomoże roślinie zachować zdrowy kształt i pobudzi wzrost nowych pędów. Użyj ostrych, czystych nożyczek lub sekatora, aby uniknąć uszkodzenia rośliny. Po przycięciu przenieś gwiazdę betlejemską do chłodnego, ciemnego miejsca, gdzie temperatura wynosi około 12-15 stopni C. Może to być piwnica, garaż lub inne pomieszczenie, które spełnia te warunki. W okresie spoczynku roślina potrzebuje mniej światła i wody. W okresie spoczynku podlewaj roślinę oszczędnie, tylko wtedy, gdy ziemia jest całkowicie sucha. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni, dlatego ważne jest, aby nie przesadzać z podlewaniem. W marcu lub kwietniu, gdy dni stają się dłuższe i cieplejsze, przenieś gwiazdę betlejemską z powrotem do jasnego, ciepłego pomieszczenia. Stopniowo zwiększaj częstotliwość podlewania i zacznij nawozić roślinę co 2-3 tygodnie, używając nawozu do roślin doniczkowych. Jeśli gwiazda betlejemska wyrosła z obecnej doniczki, przesadź ją do większego pojemnika z dobrze przepuszczalnym podłożem. Użyj mieszanki ziemi do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu lub piasku, aby zapewnić odpowiedni drenaż. W okresie wzrostu gwiazda betlejemska potrzebuje dużo światła, ale unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, które może spowodować poparzenia liści. Utrzymuj równomierną wilgotność podłoża, podlewając roślinę regularnie, ale umiarkowanie. Kontynuuj nawożenie co 2-3 tygodnie. Aby gwiazda betlejemska zakwitła ponownie na Boże Narodzenie, musisz zapewnić jej odpowiednie warunki świetlne. Od końca września do początku grudnia roślina potrzebuje około 14 godzin ciemności dziennie. Możesz to osiągnąć, przykrywając roślinę kartonem lub umieszczając ją w ciemnym pomieszczeniu na noc. W ciągu dnia zapewnij jej jasne, ale rozproszone światło.