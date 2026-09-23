Zrób to w domu. Kawa pumpkin spice latte wyjdzie obłędnie, a syrop wystarczy na długo. Przepis

Aby napić się dyniowej kawy z przyprawami korzennymi, nie musisz iść do kawiarni – zrobisz ją u siebie.

Mieszanka cynamonu, imbiru i innych przypraw wprowadza iście jesienny klimat, a proporcje ustalisz według własnych upodobań.

Przygotowanie zapasu syropu w słoiczku i schowanie go do lodówki oszczędzi czas podczas parzenia kolejnych kaw.

Korzenny syrop dyniowy doskonale podkręci też smak deserów i innych gorących napojów.

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Gdy temperatury spadają, chętniej pijemy ciepłe napoje z dodatkiem korzennych przypraw. Mieszanki zawierające wanilię, cynamon, goździki czy gałkę muszkatołową wprowadzają jesienny nastrój i sprawiają, że kawa zyskuje niepowtarzalny aromat. Kawa o smaku dyniowym może być przyrządzona na bazie mleka roślinnego bądź krowiego. Najważniejszym elementem jest jednak idealnie zbalansowany syrop przyprawowy.

Zamiast za każdym razem mieszać przyprawy, opłaca się przygotować domowy syrop na zapas. Wystarczy przełożyć gotową miksturę do zakręcanego słoika. To duże ułatwienie podczas porannej rutyny, bo do zaparzonego espresso i spienionego mleka wystarczy wtedy wlać odpowiednią ilość słodkiej, korzennej bazy.

Jak zrobić syrop do kawy pumpkin spice latte?

Żeby zrobić dyniowo-korzenny dodatek do kawy, przygotuj 100 g cukru, około 100 ml wody oraz 2 łyżki dyniowego puree. Potrzebujesz też przypraw, takich jak szczypta gałki muszkatołowej, imbiru, kilka zgniecionych goździków i łyżeczka cynamonu. Całość można wzbogacić kroplą wanilii. Wymieszaj wszystko w rondelku i podgrzewaj na małym ogniu, dopóki cukier całkowicie się nie rozpuści i nie stworzy gładkiej konsystencji.

Pilnuj, żeby syrop nie zaczął zbyt gwałtownie wrzeć. Zdejmij rondelek z kuchenki po zaledwie kilku minutach i pozwól płynowi przestygnąć. Gotowy syrop schowaj do lodówki w czystym słoiku. Do kubka kawy wlewaj jedną lub dwie łyżki naparu, a dla lepszego efektu nałóż na górę puszyste, spienione mleko posypane cynamonem. Domowy syrop dyniowy to także świetny dodatek do jesiennych placuszków, pieczonych jabłek czy ciepłej owsianki.

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