Koniecznie zrób to teraz z truskawkami, a za rok zbierzesz dwa razy więcej owoców. Obowiązkowy zabieg, który wzmocni krzaczki i sprawi, że w kolejnym sezonie będą lepiej owocować

Jesienna pielęgnacja truskawek jest kluczowa dla obfitości przyszłorocznych zbiorów, a zaniedbanie może pozbawić Cię smacznych owoców.

Oprócz regularnego czyszczenia i podlewania, niezwykle ważne jest jesienne nawożenie potasem i fosforem, które wzmocnią rośliny przed zimą.

Nie przegap kluczowych kroków, które zapewnią Twoim krzaczkom zdrowie i rekordowe owocowanie – dowiedz się, jak to zrobić krok po kroku!

Zrób to jesienią z truskawkami, a za rok zbierzesz jeszcze więcej owoców

Wiele osób na działkach lub w przydomowych ogródkach uprawia truskawki. Te smaczne owoce nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji i poradzą sobie z nimi nawet osoby początkujące. Choć truskawki kończą owocowanie latem to znaczy, że nie trzeba z nimi nic już później robić. To właśnie kondycja krzaczków pod koniec sezonu wegetacyjnego bezpośrednio wpływa na smak i ilość owoców w kolejnym sezonie.

Truskawki jesienią rozpoczynają okres przygotowań do zimy, a także do kolejnego owocowania. W skrócie oznacza to, że nadal potrzebuję on składników odżywczych, które będą wzmiacniały korzenie oraz pędy, a także poprawiały zdolności odpornościowe. Przez cały sezon, również zimą, należy regularnie czyścic i odchwaszczać grządkę. Dodatkowo warto dbać o spulchnianie oraz napowietrzanie ziemi. Dzięki temu korzenie będą miały ułatwione pobieranie składników odżywczych z podłoża. Ważne jest również podlewania. Jesienią nie rezygnujemy z regularnego dostarczania wody do truskawek. Jeżeli opady deszczu są zbyt małe, a podłoże całkowicie wysycha truskawki należy podlewać.

Jesień w ogrodzie oznacza większe ryzyko pojawienia się chorób grzybowych. Stosunkowo wysokie temperatury oraz wysoka wilgoć sprzyjają namnażaniu się grzybów i przenoszeniu się pomiędzy roślinami. Jeżeli na liściach truskawek pojawiły się brązowe i żółte plamy należy reagować błyskawicznie. Chore i porażone pędy należy usunąć i się ich pozbyć.

Czy nawozić truskawki jesienią?

Druga połowa września to także czas na ostatnie w sezonie nawożenie. W tym okresie rezygnuje się z nawozów zawierających azot, który może prowadzić do nadmiernego rozrostu masy zielnej i sztucznego przedłużenia okresu wegetacji. Jesienią zaleca się nawożenie truskawek potasem oraz fosforem. Składniki te wzmacniają korzenie i wspomagają budowę paków kwiatowych w kolejnym sezonie. Potas i fosfor poprawiają odporność roślin na warunki pogodowe oraz ataki chorób. Poprawiają układ korzeniowy i łodygowy, co sprawia, że krzaczki truskawek w kolejnym sezonie lepiej owocują.

Jednym z najprostszych sposobów nawożenia truskawek we wrześniu jest popiół drzewny. Wystarczy, że rozsypiesz czysty popiół drzewny wokół krzaczków. Nie może ona zawierać spalonych resztek farb ani emalii. Popiół drzewny świetnie odżywi truskawki i dostarczy im potrzebnych mikroelementów. Działa on niczym naturalne wapno nawozowe. Jest bogaty w potas, fosfor i magnez, dzięki czemu wzmacnia układ korzeniowy i poprawia ogólny wygląd rośliny. Dodatkowo popiół drzewny nie zawiera azotu i nie będzie sztucznie wydłużać okresu wegetacji truskawek. Popiół drzewny należy stosować z rozwagą ponieważ może on zmieniać pH gleby na bardziej zasadowe.

Jak przygotować truskawki na zimę?

Gdy temperatura zacznie spadać, pomyśl o zabezpieczeniu truskawek przed mrozem. Delikatne ściółkowanie (mulczowanie) grządek słomą, agrowłókniną lub igliwiem ochroni korzenie przed przemarznięciem. Taka warstwa izolacyjna nie tylko utrzymuje stałą temperaturę gleby, ale także zapobiega nadmiernemu wysychaniu podłoża w bezśnieżne, mroźne dni. Pamiętaj, aby nie przykrywać roślin zbyt wcześnie – poczekaj na pierwsze przymrozki, aby rośliny zdążyły zahartować się.

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