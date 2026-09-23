Mokre buty po powrocie ze szkoły. Jak suszyć, żeby nie były do wyrzucenia?

Buty susz w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od kaloryfera i innych źródeł ciepła

Wyjmij wkładki i poluzuj sznurowadła, aby powietrze mogło dotrzeć do wnętrza butów

Papier włożony do środka wchłania wilgoć, ale trzeba go wymieniać, gdy nasiąknie

Suche skarpety i całkowicie wysuszone buty pomagają zapobiegać otarciom skóry oraz jej podrażnieniom

Bunt dwulatka - Plac Zabaw odc. 6

Po powrocie do domu zdejmij dziecku mokre buty i wyjmij wkładki

Po powrocie do domu od razu zdejmij dziecku mokre buty. Umyj stopy lub dokładnie je osusz, a potem załóż dziecku suche skarpety. Długie chodzenie w wilgotnym obuwiu zwiększa ryzyko bolesnych otarć, bo rozmiękczona skóra łatwiej ulega uszkodzeniu. Długie przebywanie w wilgotnych butach może także sprzyjać problemom ze skórą stóp, w tym grzybicy.

Przed suszeniem rozepnij rzepy, poluzuj sznurowadła i wyjmij wkładki, jeśli są wyjmowane. Wkładka zatrzymuje dużo wilgoci, a pozostawiona w bucie utrudnia dostęp powietrza do jego wnętrza. Susz ją osobno, ustawioną pionowo albo na boku, aby mogła wyschnąć z obu stron.

Jak suszyć mokre buty, żeby nie odkleiła się podeszwa?

Najbezpieczniej suszyć buty w suchym i przewiewnym pokoju, w temperaturze pokojowej. Możesz ustawić obok wentylator, aby zapewnić delikatny ruch powietrza.

Nie kładź obuwia na kaloryferze, przy piecyku, kominku ani w pełnym słońcu. Nie używaj też suszarki do włosów, suszarki bębnowej ani piekarnika. Wysoka temperatura może osłabić klej łączący podeszwę z cholewką, zdeformować tworzywo, a skórę wysuszyć i doprowadzić do jej pękania.

Jeśli buty są oblepione błotem, najpierw usuń błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką. Piasek i zaschnięte błoto mogą niszczyć materiał oraz rysować powierzchnię. Przy butach skórzanych i modelach z membraną warto sprawdzić zalecenia producenta, bo sposób czyszczenia może zależeć od materiału.

Papier włożony do butów pomoże wchłonąć wilgoć

Papier w środku buta pomaga wyciągnąć wilgoć z podszewki i noska, czyli miejsc, które schną najwolniej. Można użyć zwykłego papieru kuchennego albo niezadrukowanego papieru pakowego. Nie upychaj go bardzo ciasno, żeby nie odkształcić czubka buta.

Gdy buty są naprawdę przemoczone, papier trzeba wymienić po kilkudziesięciu minutach, a potem ponownie po kilku godzinach. Nasiąknięty papier nie wchłonie już więcej wilgoci. Po wyjęciu papieru zostaw buty otwarte, aż wyschną całkowicie.

Gazeta także może spełnić tę funkcję, ale przy jasnej podszewce lub bardzo mokrym materiale druk może się odbić. Nie wkładaj do butów ryżu, żwirku ani luźnych granulek pochłaniających wilgoć. Mogą rozsypać się w bucie, dostać pod wkładkę i być trudne do dokładnego usunięcia.

Buty sportowe, skórzane i z membraną susz zgodnie z materiałem

Buty sportowe z siateczką zwykle schną szybciej, ale również nie powinny trafiać na grzejnik. Wyjmij wkładki, poluzuj sznurowadła i odchyl język buta. Wypełnij wnętrze papierem, a potem zostaw buty w przewiewnym miejscu. Pranie w pralce może uszkodzić miejsca klejenia, piankę i elementy usztywniające.

Buty skórzane schną wolniej i łatwo tracą kształt, dlatego podczas suszenia warto lekko wypełnić je papierem. Po całkowitym wyschnięciu mogą wymagać preparatu pielęgnacyjnego przeznaczonego konkretnie do skóry gładkiej, nubuku albo zamszu. Nie stosuj tego samego tłustego preparatu do każdego rodzaju skóry, ponieważ może zmienić kolor materiału albo pogorszyć jego właściwości oddychające.

Wodoodporna membrana nie chroni butów przed skutkami zbyt wysokiej temperatury podczas suszenia. Wierzch buta i wnętrze nadal mogą nasiąknąć podczas długiego marszu w mokrym śniegu lub kałużach. Gdy woda przestaje tworzyć krople na zewnętrznej warstwie, po oczyszczeniu i wysuszeniu można zastosować impregnat zgodny z materiałem oraz instrukcją producenta.

Buty nie wyschły na noc? Co założyć dziecku następnego dnia?

Jeśli mokre buty nie wyschną przez noc, wybierz dla dziecka drugą parę, nawet jeśli nie będzie tak dobrze chronić przed deszczem lub śniegiem. Założenie wilgotnego obuwia oznacza zimne stopy, większe ryzyko otarć i nieprzyjemny zapach. W domu, w którym dziecko często chodzi pieszo do szkoły, przydaje się rotacja dwóch par na deszczowe dni.

Jeśli para po wysuszeniu nadal pachnie stęchlizną, jest wilgotna przy palcach albo wkładka pozostaje mokra od spodu, nie zakładaj jej następnego ranka. Wywietrz buty, ponownie wymień papier i dopiero po pełnym wyschnięciu włóż wkładki. Najlepiej suszyć buty powoli, w przewiewnym miejscu, zamiast przyspieszać ten proces silnym ciepłem.

Źródła:

8