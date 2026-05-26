Przestań myć truskawki w ten sposób. Przez ten jeden błąd tracą cały smak i stają się wodniste

Nieodpowiedni sposób mycia sprawia, że truskawki tracą swoją konsystencję i aromat.

Większość ludzi popełnia ten sam szkolny błąd przygotowując truskawki.

Poznaj prostą zasadę czyszczenia truskawek, dzięki której nie stracą wyjątkowego smaku.

Delikatna struktura truskawek sprawia, że są one niezwykle podatne na uszkodzenia podczas przygotowywania do spożycia. Powszechnym nawykiem jest odrywanie zielonych szypułek przed opłukaniem owoców i wstawianie ich pod intensywny strumień wody, co wcale nie jest dobrym pomysłem. Usunięcie szypułki powoduje powstanie maleńkiej szczeliny, przez którą woda błyskawicznie wnika do środka owocu. Skutkiem tego jest natychmiastowa utrata jędrności, rozmiażdżenie miąższu i wodnisty posmak, a także wypłukanie naturalnego aromatu. Z tego powodu szypułki powinny pozostać nienaruszone do samego końca. To jednak tylko jedna z pomyłek, które negatywnie wpływają na jakość letnich przysmaków.

Beszamel: Truskawki - właściwości truskawek. Dlaczego warto jeść truskawki?

W ten sposób umyjesz truskawki, zachowując ich jędrność i smak

Choć wydaje się to intuicyjne, silny strumień bieżącej wody to kiepski wybór, ponieważ jego siła z łatwością niszczy delikatną skórkę, szczególnie w przypadku miękkich i bardzo dojrzałych okazów. Należy również unikać ciepłej wody, która przyspiesza psucie i rozmiękcza strukturę owocu. Prawidłowe postępowanie polega na myciu truskawek z zachowanymi szypułkami poprzez delikatne płukanie ich na sitku lub krótkie zanurzenie w naczyniu z chłodną wodą, a następnie osuszenie na ręczniku papierowym. Szypułki odrywamy dopiero tuż przed konsumpcją lub dodaniem owoców do potrawy. Istotną zasadą jest również to, by truskawki myć bezpośrednio przed podaniem, a nie przed włożeniem ich do lodówki.

Wprowadzenie tej prostej zasady pozwoli w pełni cieszyć się walorami smakowymi i odżywczymi letnich owoców. Odpowiednio oczyszczone truskawki pozostaną chrupkie, słodkie i soczyste, zachwycając naturalnym aromatem, bez niepożądanego efektu gąbki.

6