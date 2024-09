Zrób to z tulipanami w październiku. Wiosną będą kwitły jak szalone. Jesienna uprawa tulipanów

Co dodać do kawy, by była zdrowsza? Naukowcy podpowiadają, która kawa ma lepszy wpływ na zdrowie

Tulipany to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych kwiatów wiosennych. Znane z szerokiej palety barw oraz eleganckich, smukłych kształtów, od lat stanowią ozdobę ogrodów i parków. Są symbolem odrodzenia po zimie, a ich kwitnienie zapowiada nadejście cieplejszych dni. O czym warto pamiętać, sadząc tulipany?

Wybór odpowiednich cebulek

Wybór odpowiednich cebulek tulipanów ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowego i obfitego kwitnienia. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim cebulki powinny być jędrne, twarde i wolne od uszkodzeń – należy unikać tych, które są miękkie, zniekształcone, czy mają oznaki chorób lub pleśni. Dobrze jest także wybrać cebulki o dużych rozmiarach, ponieważ te większe zazwyczaj dają silniejsze rośliny i pełniejsze kwiaty.

Dobrze wyselekcjonowane cebulki są gwarancją silnych, zdrowych roślin, które będą bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ważne jest, aby kupować je od zaufanych dostawców, co pozwoli uniknąć problemów z chorobami, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój i kwitnienie roślin. Zakupu najlepiej dokonać we wrześniu lub październiku – bezpośrednio przed sadzeniem

– wyjaśnia Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu przedsiębiorstwa W.Legutko.

Jak sadzić tulipany?

Tulipany to wszechstronne rośliny, które świetnie sprawdzają się na rabatach, w doniczkach, a także na tarasie czy balkonie. Najlepiej rosną na słonecznych, ciepłych stanowiskach, w żyznej i przepuszczalnej glebie o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Gleba powinna być wilgotna, jednak w czasie spoczynku bardziej sucha, aby nie doprowadzić do gnicia cebul. Ważne jest, aby sadzić cebulki we właściwym czasie – po ustaniu letnich upałów i jeszcze przed nadejściem przymrozków. Pozwala im to na zakorzenienie się przed zimą. Najlepiej robić to od drugiej połowy września nawet do końca listopada. Cebulki sadzi się w grupach, po 5-7 sztuk, na głębokość równą ich trzykrotnej wysokości. Przed posadzeniem tulipanów należy odpowiednio przygotować glebę. Przekopać ją w celu spulchnienia, usunąć chwasty, kamienie, korzenie i inne resztki roślin. Kwiaty te preferują przepuszczalną i żyzną glebę, warto więc wymieszać ją z piaskiem i kompostem.

Jeżeli tulipany sadzimy bezpośrednio do gruntu, najlepiej cebulki tulipanów umieścić w specjalnych koszyczkach. Są to ażurowe pojemniki, które umieszczamy w ziemi dokładnie tak samo jak metodą tradycyjną. Ich zadaniem jest ochrona cebul przed gryzoniami, które mogą je podgryzać i uszkadzać

- dodaje Joanna Legutko, doradca ogrodniczy.

Odpowiednia pielęgnacja

Odpowiednia pielęgnacja tulipanów jest niezbędna, aby cieszyć się ich zdrowym wzrostem i obfitym kwitnieniem w sezonie. Po posadzeniu należy pamiętać o regularnym podlewaniu cebulek. Dobrą praktyką jest też ich zaprawianie przed sadzeniem. Jest to proces chroniący je przed chorobami grzybowymi, szkodnikami i innymi czynnikami mogącymi wpłynąć negatywnie na wzrost kwiatów. Polega on na moczeniu cebul w specjalnych preparatach ochronnych, które działają jak środek dezynfekujący i wzmacniający. Można również zastosować mączkę bazaltową jako naturalny środek ochrony.

Cebulki sprzedawane przez zaufanych producentów zazwyczaj są już poddane procesowi zaprawiania, dzięki czemu nie trzeba go wykonywać samodzielnie

– dodaje Joanna Legutko.

Chociaż tulipany są mrozoodporne i mogą zimować w gruncie, warto w suche, mroźne zimy bez śniegu zabezpieczyć glebę ściółką, np. korą czy stroiszem (przyciętymi gałązkami iglaków), aby ochronić cebulki przed przemarznięciem. Latem, gdy liście tulipanów uschną, należy je wykopać, oczyścić i przechować w suchym i chłodnym miejscu aż do jesieni, kiedy przyjdzie pora na kolejne nasadzenia.

Polecane odmiany

Istnieje wiele gatunków tulipanów, które zachwycają różnorodnością barw i kształtów, dlatego wybór odpowiednich odmian może być wyzwaniem. Oto kilka rodzajów, które świetnie sprawdzą się przy wrześniowych nasadzeniach i zagwarantują spektakularne kwitnienie wiosną.

Wśród polecanych odmian szczególną uwagę warto zwrócić na „Angelique” odmianę pełnokwiatową, o delikatnych jasnoróżowych płatkach, która wspaniale komponuje się na rabatach. Dla miłośników bardziej egzotycznych kształtów polecam tulipany papuzie, takie jak „Blue Parrot”, o niecodziennych niebiesko-fioletowych płatkach. Natomiast jeśli preferujesz klasykę, „Flaming Flag” z grupy Triumph, w subtelnych odcieniach fioletowo-białych, będzie doskonałą opcją

– doradza Joanna Legutko.

Jesień to idealny czas, aby pomyśleć o uprawie tulipanów, które zakwitną na wiosnę. Odpowiednio dobrane odmiany, prawidłowa technika sadzenia i właściwa pielęgnacja zagwarantują wiosenną eksplozję kolorów w naszym ogrodzie.