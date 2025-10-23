Aplikacja 2.7 wyznaczająca nowy standard influencer marketingu

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku influencer marketingu, agencja 2KOMA7 opierając się na wieloletnim doświadczeniu w kampaniach z największymi markami, stworzyła intuicyjną aplikację 2.7, umożliwiającą prowadzenie kampanii nastawionych na wynik i pełną kontrolę nad każdym etapem współpracy online, z możliwością monitorowania efektów real-time dzięki analizie AI bez przeglądania zbędnych skrinów.

Aplikacja 2.7 integruje wszystkie etapy działań w jednym miejscu. Obsługuje materiały publikowane na Instagramie, TikToku i YouTube, a kampanie można prowadzić w oparciu o konkretne cele i mierzalne wskaźniki, takie jak zasięg, engagement rate czy analizę sentymentu. Platforma porządkuje procesy komunikacyjne, ułatwiając pracę zarówno klientom agencji, twórcom, jak i ich managerom. Zamiast mnożyć skomplikowane kroki, aplikacja daje jedno narzędzie, które obejmuje cały proces – od zaproszenia twórców do udziału w kampanii, przez dostęp do briefów i bieżący kontakt, aż po weryfikację materiałów. Dzięki temu współpraca staje się prostsza, przejrzysta i wygodniejsza dla każdej ze stron.

Kluczowe możliwości aplikacji 2.7:

Ustawianie priorytetu kampanii tak, jak chcesz - Ty decydujesz, a aplikacja dopasowuje działania do Twojego celu - zasięg, ER czy analiza sentymentu

Rekrutuj twórców jednym kliknięciem - bez przedłużonej komunikacji - Influencerzy dostają jasną i przejrzystą ofertę współpracy

Briefy i wytyczne - wszystkie wytyczne zebrane w jednym miejscu, dostępne dla twórców w każdej chwili. Brak niedomówień, maksimum skuteczności

Bezpośrednia komunikacja w aplikacji - koniec z wiadomościami na różnych platformach. Cała korespondencja znajduje się w jednym kanale, eliminując zbędny chaos

Prosty proces akceptacji treści - influencer wrzuca materiał, a klient go zatwierdza. Szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności

Pełna kontrola nad kampanią - widoczne na bieżąco statusy działań i postępy projektu. Zero niespodzianek oraz pełna transparentność współpracy

Raport w czasie rzeczywistym - aplikacja zbiera i analizuje dane, a AI podaje gotowe wnioski i wyniki

Dodatkowe benefity - zaangażowani influencerzy mogą liczyć na dodatkowe profity, które nagradzają skuteczną i profesjonalną współpracę

Platforma 2.7 działa wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz - w wersji desktopowej i mobilnej, na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad kampaniami niezależnie od miejsca i czasu.

To nie tylko aplikacja, to nowy standard influencer marketingu. Intuicyjna, szybka i stworzona z myślą o realnych potrzebach marek oraz twórców. Porządkuje procesy i pozwala się skupić na budowaniu wartościowych treści oraz osiąganiu wymiernych efektów.