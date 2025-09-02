Białko – superbohater codziennej diety. W Żabce wchodzi do akcji Porcja DobreGO!

Supermoce Białka

Białko jest niezastąpionym elementem diety – wspiera mięśnie, procesy metaboliczne i kontrolę apetytu. Jego odpowiednia ilość jest szczególnie ważna zarówno dla osób prowadzących aktywny tryb życia, jak i tych, którzy regularnie trenują. Wysokobiałkowe produkty pomagają utrzymać formę i lepiej regenerować organizm po wysiłku, dlatego są wartościowym uzupełnieniem codziennych posiłków.

– Białko jest jednym z kluczowych składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiada za budowę i regenerację tkanek, wspiera metabolizm i pomaga utrzymać równowagę energetyczną. Produkty o podwyższonej zawartości białka są szczególnie korzystne nie tylko dla osób aktywnych zawodowo, ale także dla tych, którzy uprawiają sport i chcą zadbać o efektywną regenerację po treningu – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk kliniczny i doradca ds. żywienia w Grupie Żabka.

Trzy wysokobiałkowe propozycje w specjalnej ofercie

W ramach promocji Żabka proponuje trzy dania z linii Porcja DobreGO!, łączące wysoką zawartość białka z wygodą i dobrym smakiem. Makaron penne z kurczakiem Szamamm to klasyczne połączenie mięsa drobiowego, aromatycznego sosu bazyliowego i makaronu, dostępne w cenie 11,50 zł z aplikacją Żappka. Sałatka lunchbox high protein z kurczakiem Dobra Karma to pożywna kompozycja kasz, sera solankowego, edamame i prażonego bobu z dressingiem cezar, w cenie 9,90 zł z aplikacją Żappka. Ofertę uzupełniają fileciki marynowane z piersi kurczaka w klasycznej marynacie grillowej – serwowane na ciepło, soczyste i chrupiące – w cenie 9,50 zł z aplikacją Żappka.

Kupony w aplikacji Żappka – mądre wybory za mniej

Do wtorku 9 września w Żabce obowiązuje promocja na wybrane produkty z linii Porcja DobreGO!. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Żappka i zeskanować go przy kasie. Kupon odnawia się każdego dnia w okresie trwania akcji, co pozwala wielokrotnie sięgać po ulubione dania w atrakcyjnych cenach i przekonać się, że zdrowy tryb życia może iść w parze z wygodą.

i Autor: DobreGO/ Materiały prasowe