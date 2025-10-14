CRAFTY SPR AWARDS 2025 przyznane

To już druga edycja wydarzenia, które w krótkim czasie stało się jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu branży kreatywnej. Gala zgromadziła twórców, producentów, reżyserów, agencje, domy produkcyjne, postprodukcyjne oraz przedstawicieli marek i organizacji branżowych.

Podczas wieczoru przyznano 17 nagród w kategoriach obejmujących wszystkie kluczowe obszary produkcji filmowej, nagrodzono dom produkcyjny roku, a także wręczono 2 nagrody specjalne.

Unikalne statuetki dla najlepszych twórców

Zwycięzcy, podobnie jak w zeszłym roku, zamiast klasycznych statuetek, otrzymali wyjątkowe reliefy. Tym razem były to prace autorstwa artystki Agi Pietrzykowskiej, symbolizujące kunszt, rzemiosło i niepowtarzalność każdej twórczej pracy. Organizatorzy CRAFTów chcą aby w ten sposób powstawała kolekcja sztuki CRAFTY – co roku inny twórca ma projektować relief, w limitowanej ilości egzemplarzy.

Głos branży

Jak podkreśla Arleta Robinson, prezeska SPR: „CRAFTY to głos branży filmowo-reklamowej. Przestrzeń, w której doceniamy realizatorów oraz producentów filmów reklamowych. Nasz system głosowania jest anonimowy, a prace oceniają specjaliści w swojej dziedzinie. To nasz pomysł na transparentne i rzetelne nagradzanie twórców. Pomimo, że nagrody przyznaje stowarzyszenie producentów, to de facto laureatów wyznaczają sami twórcy.”

Reklama jest sztuką

Jak dodaje Tomasz Dławichowski, wiceprezes SPR: „CRAFTY pokazują, że film reklamowy nie jest tylko komunikatem, to jest również część naszej kultury. Reklama była, jest i będzie obecna w przestrzeni medialnej, dlatego te najlepsze produkcje, warto nagradzać. Tym bardziej, że twórcy filmowi, reżyserzy, operatorzy, scenografowie czy montażyści opowiadają historie z takim samym zaangażowaniem, jak autorzy filmów fabularnych. Chcemy, by te nagrody przypominały, że rzemiosło filmowo-reklamowe to nie technika – to sztuka.”

W trakcie gali wielokrotnie podkreślano, że nagrody przyznawane przez środowisko producentów i twórców mają szczególną wartość – bo wynikają z wzajemnego uznania fachowców, którzy potrafią docenić warsztat, etykę i rzemiosło.

Lista zwycięzców CRAFTY SPR Awards 2025 w poszczególnych kategoriach:

Animacja: Tomasz Głowacki – za film „Santander: Letnie brzmienia”

Charakteryzacja / Make up: Magdalena Tarka, Klaudyna Góralska – za film „Nie bądź internetowym trollem”

Fotografia reklamowa: Kamil Kotarba – za sesję foto „McDonald’s: stroje pracownicze”

Korekcja barwna: Katarzyna Żebrowska – za film „One day to become a refuge”

Kostiumy: Pati Fitzat – za film „Okocim IPA”

Młody Twórca: Igor Leśniewski (reżyser)

Montaż: Jakub Tomaszewicz – za film „LinkedIn: Trapped in routine”

Muzyka: Maciej Zdrojewski – za dobór muzyki do filmu „It’s you, baby you”

Reżyseria: Tadeusz Śliwa – za film: „Efekt Black”

Scenografia: Jakub Zwolak – za film „Blik, Piraci”

Sound Design: Darek Podhajski – za film „Blik, Średniowieczne choinki”

VFX: Arkadiusz Arciszewski, Artur Borkowski, Maciej Prętki, Mikołaj Mlonek, Tomasz Gołębiowski – za film: „Allegroverse 25: Legenda”

Zdjęcia: Dominik Panasiuk – za film „Efekt Black”

Kierownik produkcji roku: Jasiek Ptak (Dynamo Films)

Producent roku: Beniamin Onaszkiewicz (Lucky Luciano Pictures)

Najlepszy film reklamowy: „Efekt Black” – wyprodukowany przez Moon Films

Najlepszy film w kampanii społecznej: „One day to become a refuge” – wyprodukowany przez Spokój Film.

Dom produkcyjny roku: Moon Films

Nagrody specjalne:

Nagrodę „Najlepszy film okiem marketera”, przyznaną przez Polską Organizację Reklamodawców (POR), otrzymał film „4f. Wiem, że chcesz”, wyprodukowany przez Truskavka.

Tytuł Impresariat Roku otrzymał Gifted, którego twórcy zdobyli łącznie najwięcej CRAFTów.

i Autor: CRAFTY SPR Awards 2025 / Materiały prasowe