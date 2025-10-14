CRAFTY SPR AWARDS 2025 przyznane

To już druga edycja wydarzenia, które w krótkim czasie stało się jednym z ważniejszych punktów w kalendarzu branży kreatywnej. Gala zgromadziła twórców, producentów, reżyserów, agencje, domy produkcyjne, postprodukcyjne oraz przedstawicieli marek i organizacji branżowych.
Podczas wieczoru przyznano 17 nagród w kategoriach obejmujących wszystkie kluczowe obszary produkcji filmowej, nagrodzono dom produkcyjny roku, a także wręczono 2 nagrody specjalne.
Unikalne statuetki dla najlepszych twórców
Zwycięzcy, podobnie jak w zeszłym roku, zamiast klasycznych statuetek, otrzymali wyjątkowe reliefy. Tym razem były to prace autorstwa artystki Agi Pietrzykowskiej, symbolizujące kunszt, rzemiosło i niepowtarzalność każdej twórczej pracy. Organizatorzy CRAFTów chcą aby w ten sposób powstawała kolekcja sztuki CRAFTY – co roku inny twórca ma projektować relief, w limitowanej ilości egzemplarzy.
Głos branży
Jak podkreśla Arleta Robinson, prezeska SPR: „CRAFTY to głos branży filmowo-reklamowej. Przestrzeń, w której doceniamy realizatorów oraz producentów filmów reklamowych. Nasz system głosowania jest anonimowy, a prace oceniają specjaliści w swojej dziedzinie. To nasz pomysł na transparentne i rzetelne nagradzanie twórców. Pomimo, że nagrody przyznaje stowarzyszenie producentów, to de facto laureatów wyznaczają sami twórcy.”
Reklama jest sztuką
Jak dodaje Tomasz Dławichowski, wiceprezes SPR: „CRAFTY pokazują, że film reklamowy nie jest tylko komunikatem, to jest również część naszej kultury. Reklama była, jest i będzie obecna w przestrzeni medialnej, dlatego te najlepsze produkcje, warto nagradzać. Tym bardziej, że twórcy filmowi, reżyserzy, operatorzy, scenografowie czy montażyści opowiadają historie z takim samym zaangażowaniem, jak autorzy filmów fabularnych. Chcemy, by te nagrody przypominały, że rzemiosło filmowo-reklamowe to nie technika – to sztuka.”
W trakcie gali wielokrotnie podkreślano, że nagrody przyznawane przez środowisko producentów i twórców mają szczególną wartość – bo wynikają z wzajemnego uznania fachowców, którzy potrafią docenić warsztat, etykę i rzemiosło.
Lista zwycięzców CRAFTY SPR Awards 2025 w poszczególnych kategoriach:
- Animacja: Tomasz Głowacki – za film „Santander: Letnie brzmienia”
- Charakteryzacja / Make up: Magdalena Tarka, Klaudyna Góralska – za film „Nie bądź internetowym trollem”
- Fotografia reklamowa: Kamil Kotarba – za sesję foto „McDonald’s: stroje pracownicze”
- Korekcja barwna: Katarzyna Żebrowska – za film „One day to become a refuge”
- Kostiumy: Pati Fitzat – za film „Okocim IPA”
- Młody Twórca: Igor Leśniewski (reżyser)
- Montaż: Jakub Tomaszewicz – za film „LinkedIn: Trapped in routine”
- Muzyka: Maciej Zdrojewski – za dobór muzyki do filmu „It’s you, baby you”
- Reżyseria: Tadeusz Śliwa – za film: „Efekt Black”
- Scenografia: Jakub Zwolak – za film „Blik, Piraci”
- Sound Design: Darek Podhajski – za film „Blik, Średniowieczne choinki”
- VFX: Arkadiusz Arciszewski, Artur Borkowski, Maciej Prętki, Mikołaj Mlonek, Tomasz Gołębiowski – za film: „Allegroverse 25: Legenda”
- Zdjęcia: Dominik Panasiuk – za film „Efekt Black”
- Kierownik produkcji roku: Jasiek Ptak (Dynamo Films)
- Producent roku: Beniamin Onaszkiewicz (Lucky Luciano Pictures)
- Najlepszy film reklamowy: „Efekt Black” – wyprodukowany przez Moon Films
- Najlepszy film w kampanii społecznej: „One day to become a refuge” – wyprodukowany przez Spokój Film.
- Dom produkcyjny roku: Moon Films
Nagrody specjalne:
- Nagrodę „Najlepszy film okiem marketera”, przyznaną przez Polską Organizację Reklamodawców (POR), otrzymał film „4f. Wiem, że chcesz”, wyprodukowany przez Truskavka.
- Tytuł Impresariat Roku otrzymał Gifted, którego twórcy zdobyli łącznie najwięcej CRAFTów.