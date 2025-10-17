Kocia natura jest dla wielu zagadką, a zrozumienie jej kluczowe dla każdego opiekuna.

Lekarka weterynarii, Dorota Sumińska, wyjaśnia, czy koty rozumieją mowę człowieka.

Czego koty nie rozumieją i dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Czy kot rozumie co mówi do niego człowiek?

Kocia natura to dla wielu prawdziwa enigma. Ich zachowania bywają trudne do rozszyfrowania, oscylując między uroczą nieprzewidywalnością a fascynującą drapieżnością. Zwłaszcza jeśli jest się świeżo upieczonym posiadaczem mruczka. Zrozumienie kocich zwyczajów jest kluczowe dla każdego opiekuna, by móc właściwie dbać o swoje zwierzę, budować z nim silną więź i reagować na jego potrzeby. Wielu właścicieli traktuje kota jak członka rodziny - spędza z nim czas wolny, rozmawia z nim o swoim dniu czy problemach. Jednak tu pojawia się jedno podstawowe pytanie - czy kot w ogóle rozumie, co mówi do niego człowiek? Okazuje się, że odpowiedź na to wcale nie jest jednoznaczna, a szczegółowo omówiła to lekarka weterynarii w swoim filmiku.

Lekarka weterynarii wyjaśnia, czy koty rozumieją mowę człowieka

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój kot rozumie to, co do niego mówisz to przeczytaj, co na ten temat uważa ekspertka. Jakiś czas temu znana lekarka weterynarii, dziennikarka i pisarka Dorota Sumińska na swoim profilu na TikToku opublikowała filmk, w którym wyjaśnia jak kot rozumie słowa człowieka.

Jeżeli kot jest zżyty ze swoim opiekunem, opiekun z nim rozmawia i jest ta interakcja między nimi, to oczywiście, że większość rzeczy rozumie. Nie rozumie tego, co nie ma dla niego żadnej wartości, czyli go po prostu nie obchodzi

- mówi Sumińska.

Także z kotem o polityce nie porozmawiacie

- dodała.

Oznaki, że kot kocha i ufa człowiekowi

Oznaki kociej miłości często mogą być pomijane przez właścicieli. Jeśli chcesz wiedzieć, czy kot Cię kocha, zwróć uwagę na jego zachowanie, kiedy jest blisko Ciebie. To 9 sygnałów świadczących o tym, że mruczek dobrze czuje się w Twoim towarzystwie:

Kot wychodzi Cię przywitać,

Liże Twoją twarz,

Śpi z Tobą w łóżku,

Kiedy wracasz do domu, kot czeka w ogonem uniesionym do góry i wygiętym w łuk,

Często przebywa blisko Ciebie,

Mruży oczy, kiedy na Ciebie patrzy,

Powoli mruga obiema powiekami,

Często miauczy - w ten sposób przekazuje Ci informacje o swoich potrzebach.