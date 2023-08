Czy Twój kot Cię kocha? Zwróć uwagę na te zachowania. 9 oznak kociej miłości

Sięgnij do lodówki i wrzuć to do muszli. Pozbędziesz się brzydkiego zapachu z toalety w kilka sekund

Posiadacze kotów często zadają sobie pytanie, co oznacza dane zachowanie ich zwierzaka. Koty przez wiele osób są zaliczanie do jednych z najbardziej tajemniczych zwierząt domowych i być może ich reakcje na różne sytuacje i zachowania bywają nieprzewidywalne. Dlatego, jeśli chcesz zbudować dobrą relację ze swoim mruczkiem, musisz nauczyć się go rozumieć i w porę rozpoznawać jego potrzeby. A po czym poznać, że kot Cię już kocha? Istotne są dość niepozorne sygnały, które mruczek wysyła swojemu właścicielowi. Bo choć uważa się, że koty są indywidualistami, to tak naprawdę często potrzebują przebywać w otoczeniu człowieka. Kot, który kocha przynosi prezenty lub mruczy na widok swojego właściciela. Co jeszcze świadczy o kociej miłości?

Oznaki kociej miłości

Oznaki kociej miłości często mogą być pomijane przez właścicieli. Jeśli chcesz wiedzieć, czy kot Cię kocha, zwróć uwagę na jego zachowanie, kiedy jest blisko Ciebie. To 9 sygnałów świadczących o tym, że mruczek dobrze czuje się w Twoim towarzystwie:

Kot wychodzi Cię przywitać, Liże Twoją twarz, Śpi z Tobą w łóżku, Kiedy wracasz do domu, kot czeka w ogonem uniesionym do góry i wygiętym w łuk, Często przebywa blisko Ciebie, Mruży oczy, kiedy na Ciebie patrzy, Powoli mruga obiema powiekami, Często miauczy - w ten sposób przekazuje Ci informacje o swoich potrzebach.

