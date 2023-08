Kot gryzie podczas głaskania? Chce Ci przekazać ważną wiadomość. Nie ignoruj tego

Zakazane praktyki podczas prasowania. Pracownica pralni przestrzega: to najgorszy błąd podczas prasowania. Wiele osób robi to notorycznie i niszczy swoje ubrania.

Zachowanie kotów dla wielu osób jest sporą zagadką. Niektórym te zwierzęta domowe wydają się nieprzewidywalne, inni kochają koty za ich tajemniczą i drapieżną naturę. Jednak będąc właścicielem mruczka trzeba dowiedzieć się, co oznaczają niektóre jego zachowania, aby móc zapewnić mu odpowiednią opiekę, stworzyć z nim dobrą relację i w porę reagować na potrzeby kota. Posiadaczy kotów często nurtuje pytane, dlaczego ich zwierzak ich gryzie. Zdarza się to podczas zabawy czy głaskania. Koty gryzą nogi swojego właściciela. Co to oznacza? To zachowanie często wiąże się z potrzebą wyładowania instynktu łowieckiego. Po prostu brak odpowiednich bodźców związanych z polowaniem, sprawia, że zaczynają atakować kończyny właściciela. W tej sytuacji ważne jest, aby zapewnić swojemu kociakowi odpowiednią dawkę zabawy z użyciem wędek, sznurków itp.

Dziwne zachowanie kota. Chce przekazać Ci ważną wiadomość

Czasami koty zachowują się w sposób niezrozumiały dla ich właścicieli. Czasami podczas głaskania kot ugryzie. Może być to sygnał, że najzwyczajniej ma dość pieszczot. Bywa również, że koty, tak jak i ludzie są przebodźcowane. Jednak te czworonożne zwierzęta domowe zanim zaatakują, dają jasne sygnały, że mają dosyć. Napięte mięśnie, rozszerzone źrenice, cofnięte uszy i drgający ogon to sygnały wskauzjące na to, że kot potrzebuje wytchnienia.

