Digitalizacja sektora MŚP w Polsce:  pragmatyzm, ograniczające bariery i… jeszcze większy potencjał rozwoju

Cyfrowe plany inwestycyjne 2025

Na tle 6 badanych europejskich krajów polski sektor MŚP prezentuje bardzo wysoką gotowość do inwestowania w cyfryzację. 87% polskich MŚP deklaruje, że cyfryzacja jest ważna dla przyszłej rentowności ich firmy. To drugi (po Hiszpanii) najwyższy wynik. Jednocześnie tylko 1 na 25 polskich firm (4%) nie planuje żadnych nowych wdrożeń cyfrowych w 2025 roku. Jest to najniższy odsetek ze wszystkich badanych krajów.

Za deklaracjami digitalizacji konsekwentnie idą czyny w postaci konkretnych obszarów, w które firmy planują inwestować. Jak wynika z badania priorytetem inwestycyjnym polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w 2025 roku są narzędzia marketingowe i dostępność usług online. Co trzecia (33%) firma planuje inwestycje w media społecznościowe, również blisko co trzecia firma (29%) planuje przeznaczyć środki na narzędzia biurowe online, współpracę w chmurze i zdalne zasoby. 27% badanych chce uruchomić firmowy adres e-mail w własnej domenie, 26% zainwestuje w firmową stronę internetową, a 24% w marketing internetowy. Zainteresowanie wzbudza również jeden z wyższych wyników Polski na tle europejskich krajów, jeśli chodzi o planowany rozwój w obszarze e-commerce. Analiza wskazanych odpowiedzi sugeruje, że mali i średniej wielkości przedsiębiorcy w Polsce wybierają rozwiązania pragmatyczne, które są widoczne w krótkiej perspektywie czasu, a ich efekty łatwo da się zmierzyć.

Jak wynika z “Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce 2024” PARP, przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzają obecnie blisko dwie trzecie polskiego PKB (67,9%), zaś największy wkład mają MŚP, które generują blisko co drugą złotówkę PKB (45,3%). To oznacza, że Polska gospodarka potrzebuje silnych, zdigitalizowanych MŚP. W tym procesie małe i średnie przedsiębiorstwa nie poradzą sobie jednak same. Potrzebują systemowych rozwiązań ze strony instytucji rządowych, które zapewnią stabilizację warunków ekonomicznych dla inwestycji w IT oraz intuicyjnych w działaniu usług ze strony dostawców IT, dzięki którym implementacja innowacji będzie w zasięgu ich działania – mówi Magdalena Chudzikiewicz, General Manager w firmie home.pl

Digitalizacja – stan na dziś

Badanie wskazuje, że polskie firmy z sektora MŚP koncentrują̨ działania cyfryzacyjne głównie wewnątrz organizacji oraz wokół transformacji modelu biznesowego. 40% polskich MŚP wskazuje, że skupia się na usprawnieniu współpracy online pracowników, partnerów i klientów. Niewiele mniej, 38% firm, inwestuje w cyfryzację całego modelu biznesowego (np. przenoszenie procesów do chmury) – pod tym względem Polska ustępuje wynikiem jedynie Hiszpanii (40%).

Polskie MŚP dostrzegają̨ również potrzebę̨ poprawy widoczności firmy w internecie (38%), jak również̇ znaczenie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych (36%). Odsetki te są niższe niż u większości badanych zachodnich sąsiadów co sugeruje, że podstawowa obecność w sieci oraz zabezpieczenia danych mogą być obszarami niedoinwestowanymi przez polskie firmy (mimo świadomości ich wagi).

Hamulce polskiej digitalizacji: brak czasu, koszty i brak eksperckiej wiedzy

Główne bariery transformacji cyfrowej okazują się dość podobne we wszystkich badanych krajach w Europie, jednak siła ich odczuwania bywa różna. W większości krajów koszty, biurokracja oraz brak czasu dominują wśród przeszkód. Nie inaczej jest w Polsce. 66% polskich firm z sektora MŚP wskazuje na koszty jako największą barierę w digitalizacji. Na drugiej pozycji – z wynikiem 63% – plasuje się z kolei brak wystarczającej wiedzy na temat nowych technologii i digitalizacji.

Polskie firmy z sektora MŚP najmocniej wśród ankietowanych odczuwają bariery w digitalizacji. Na pytanie o znaczenie następujących barier: brak czasu, koszty, brak eksperckiej wiedzy, koszty energii, inflacja i biurokracja Polska posiada najwyższy odsetek odpowiedzi twierdzących wśród wszystkich badanych państw.

home.pl towarzyszy polskim firmom od blisko 30 lat. Dziś, kiedy wchodzimy w kolejny etap cyfrowej rewolucji, kiedy digitalizacja nie jest już wyborem, ale "być albo nie być" również nasza obecność i rola ewoluuje. Z wielkim podziwem patrzymy na polskie firmy z sektora MŚP, które pomimo licznych barier na drodze do digitalizacji rozumieją jej wagę dla swojego przyszłego rozwoju. Ich determinacja napędza nasze działania. Dlatego jako lider usług internetowych na polskim rynku zapewniamy firmom proste i przystępne cenowo narzędzia do osiągnięcia cyfrowego sukcesu. Ponadto gwarantujemy bezpieczeństwo usług i ich cyfrową suwerenność, dzięki własnym rozwiązaniom technologicznym (technology stack) i danym przechowywanym w centrach danych w Polsce – dodaje Magdalena Chudzikiewicz.

Nie sposób pominąć faktu, że wyzwania digitalizacji, które uznaje za istotne znaczna liczba polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, mają silne uwarunkowanie makroekonomiczne. W niewielu krajach (obok Polski jedynie w Hiszpanii) tak wysoko w rankingu barier plasuje się inflacja – w Polsce 59% firm wskazało ją jako hamulec digitalizacji, co zapewne wiąże się z dwucyfrową inflacją notowaną w Polsce latach 2022–2023. Podobnie wysoką barierę stanowią koszty energii elektrycznej, które wskazało 62% polskich MŚP. W krajach o większej stabilności cen energii ten problem może być odczuwany słabiej (np. w Hiszpanii czy Francji czynnik ten nie był aż tak eksponowany).

Badanie YouGov zostało przeprowadzone w styczniu 2025 roku, wśród 4511 decydentów w firmach zatrudniających do 250 pracowników. Badanie objęło 7 rynków: Niemcy, Francję, Holandię, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Polskę – dane na użytek marki home.pl