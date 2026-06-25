Douglas wspiera kobiece innowacje. Marka została partnerem Female Foundraising Academy 2026

Female Fundraising Academy (FFA), organizowana przez Huge Thing od 2023 roku, odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań regionalnego ekosystemu startupowego — ograniczony dostęp kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej do kapitału inwestycyjnego oraz narzędzi umożliwiających skuteczne skalowanie biznesu. Program wspiera founderki rozwijające projekty z obszaru nowych technologii, e-commerce, logistyki oraz branży beauty, zapewniając im dostęp do mentorów, partnerów biznesowych i praktycznej wiedzy rynkowej.

– Douglas towarzyszy Polkom już od 25 lat. Przez ten czas stał się nie tylko miejscem odkrywania piękna, ale także platformą wspierającą rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji. W jubileuszowym roku chcemy szczególnie podkreślić rolę kobiet, które tworzą przyszłość branży beauty i rozwijają biznesy odpowiadające na potrzeby współczesnych konsumentów. Dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w Female Founders Academy jako partner strategiczny oraz wyłączny partner ścieżki beauty – mówi Agnieszka Mosurek-Zava, CEO Douglas Polska & Head of CEE w Douglas.

Huge Thing - organizator Female Fundraising Academy (FFA) - od ponad dekady skutecznie łączy świat korporacji z innowacjami technologicznymi, a sam program FFA wspiera i wzmacnia kobiece biznesy działające w obszarze beauty, nowych technologii, logistyki i e-commerce w dalszym rozwoju, ekspansji i zdobywaniu niezbędnych na rynku kompetencji. Program 2026 zakłada realizację ścieżki kosmetycznej, której Douglas został wyłącznym partnerem branżowym.

- Od 14 lat wspieramy rozwój ekosystemu innowacji w Polsce i regionie. Nie tylko wzmacniając zdolność firm do transformacji i łącząc dojrzały biznes z twórcami innowacji, ale również inicjując działania, które uzupełniają luki w ekosystemie. Minione edycje programu Female Fundraising Academy cieszyły się sporym zainteresowaniem i

pozwoliły nam wesprzeć wiele fantastycznych zespołów, które cały czas rozwijają swój biznes i zwiększają zatrudnienie. Tym bardziej cieszy nas, że kolejną edycję realizujemy z Partnerem, który od lat jest blisko kobiet. W ramach FFA skupiamy się na kompetencjach w zakresie rozwoju biznesu, również w oparciu o środki pozyskane od inwestorów. Jednak równolegle do najbliższej edycji zrealizujemy specjalną, dodatkową ścieżkę dla wszystkich twórców rozwiązań z segmentu szeroko pojętego beauty - wskazuje Monika Synoradzka, CEO Huge Thing.

Program Female Fundraising Academy 2026 wspiera przedsiębiorczynie w rozwijaniu i skalowaniu biznesów, zapewniając dostęp do wiedzy z zakresu marketingu, komunikacji, fundraisingu oraz zagadnień finansowych i prawnych. Jako partner programu DOUGLAS aktywnie angażuje się w rozwój kompetencji związanych z praktycznym wdrażaniem innowacji w branży beauty. Eksperci marki poprowadzą dedykowane warsztaty i sesje mentoringowe, dzieląc się doświadczeniem w obszarze budowania marek, sprzedaży omnichannel oraz tworzenia nowoczesnych doświadczeń konsumenckich. Wybrane spotkania w ramach ścieżki beauty będą otwarte również dla startupów spoza grona uczestniczek programu.

– Dostrzegamy, jak dużym wyzwaniem dla kobiet rozwijających startupy pozostaje dostęp do praktycznej wiedzy, ekspertów oraz doświadczeń rynkowych. Chcemy dzielić się kompetencjami, które przez lata budowaliśmy jako lider rynku premium beauty – od sprzedaży omnichannel, przez rozwój marek, po tworzenie spójnych doświadczeń klientów w świecie online i offline. Wierzymy, że takie wsparcie może realnie przyspieszyć rozwój innowacyjnych projektów. – podkreśla Agnieszka Mosurek-Zava.

Rekrutacja do tegorocznej edycji programu trwa do 25 czerwca. Następnie wyłoniona zostanie grupa 20 założycielek startupów, które wezmą udział w głównej ścieżce akceleracyjnej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 8 lipca.

Równolegle, oprócz głównej ścieżki akceleracyjnej, Douglas jako partner poprowadzi dedykowaną ścieżkę branżową. Wezmą w niej udział uczestniczki programu, ale nabór do niej będzie otwarty dla wszystkich – każda founderka będzie mogła zgłosić swój udział. Nabór do ścieżki branżowej rozpoczął się 27 maja.

Zaangażowanie Douglas w Female Fundraising Academy wpisuje się w szerszą strategię firmy, zakładającą rozwój kompetencji w obszarze technologii, innowacji i transformacji doświadczeń zakupowych. Marka aktywnie obserwuje rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, retail tech, logistyki i e-commerce, dostrzegając ich potencjał w kształtowaniu przyszłości branży beauty. Program FFA staje się więc nie tylko inicjatywą wspierającą przedsiębiorczość kobiet, ale także platformą identyfikowania innowacji mogących wyznaczać nowe kierunki rozwoju rynku.

– Przyszłość rynku beauty będzie powstawać na styku przedsiębiorczości, technologii i różnorodnych perspektyw. Female Fundraising Academy tworzy przestrzeń, w której te elementy mogą się spotkać. Cieszymy się, że jako DOUGLAS możemy wspierać kobiety rozwijające projekty, które w kolejnych latach mogą realnie wpływać na sposób funkcjonowania całej branży. – podsumowuje Agnieszka Mosurek-Zava.

Program realizowany jest w skali całej Europy Centralnej i Wschodniej, którą Douglas postrzega dziś jako jeden z najbardziej perspektywicznych regionów rozwoju innowacji i nowych modeli biznesowych. Firma podkreśla potencjał lokalnych startupów oraz dynamicznie rozwijającego się ekosystemu technologicznego, z którego coraz częściej wyłaniają się rozwiązania odpowiadające na potrzeby nowoczesnego handlu i branży beauty.

Zwieńczeniem programu będzie raport poświęcony trendom beauty-tech, prezentujący najważniejsze kierunki rozwoju rynku kosmetycznego, wyzwania stojące przed branżą oraz przykłady startupów rozwijających innowacyjne rozwiązania dla sektora beauty. W raporcie znajdą się również komentarze i analizy ekspertów Dou