Dziecko buduje kryjówki z koców i poduszek. Taka zabawa ma swoje zalety

Budowanie kryjówki łączy zabawę w role z planowaniem i szukaniem prostych rozwiązań

Własny kąt może dawać dziecku miejsce na spokojną zabawę, czytanie i chwilę odpoczynku

Wspólne tworzenie bazy uczy rozmowy, ustalania zasad i dzielenia się miejscem w kryjówce

Do budowy kryjówki nie używaj niestabilnych mebli, sznurków ani ciężkich przedmiotów

Królowe Matki odc. 6, Aneta Żuchowska o skrajnym wcześniactwie

Kryjówka z koców i poduszek pozwala dziecku decydować

Kryjówka z koców i poduszek pozwala dziecku stworzyć mały świat według własnego pomysłu. Może zdecydować, gdzie będzie wejście, kto zostanie wpuszczony do środka i czy baza ma być jaskinią, sklepem czy statkiem kosmicznym. Takie decyzje są proste, ale uczą dziecko, że jego pomysł ma znaczenie.

Dla części dzieci kryjówka jest też spokojnym miejscem, w którym można poleżeć z książką, pobawić się maskotkami albo pobyć chwilę bez rozmów. Nie każda taka kryjówka musi jednak mieć szczególne znaczenie emocjonalne dla dziecka. Czasem dziecko po prostu chce wejść pod koc, bo to ciekawa zmiana znanej przestrzeni.

Co dziecko ćwiczy, budując bazę w domu?

Podczas budowania bazy dziecko sprawdza, co utrzyma koc, jak ustawić poduszki i co zrobić, gdy dach zsuwa się na podłogę. Próbuje różnych rozwiązań, obserwuje efekt i zmienia plan. To naturalna okazja do ćwiczenia myślenia przestrzennego, cierpliwości oraz radzenia sobie z małymi niepowodzeniami.

Gdy w zabawie uczestniczą inne dzieci, trzeba też ustalić role i zasady. Trzeba powiedzieć, czego się chce, zaproponować rozwiązanie albo pogodzić się z tym, że w środku nie ma miejsca dla wszystkich naraz. W zabawie pojawiają się przy okazji słowa opisujące położenie i kierunek, na przykład pod, obok, nad, z tyłu czy przy wejściu.

Nie warto jednak traktować budowania kryjówek jako zabawy, która sama w sobie rozwinie u dziecka konkretne umiejętności. Badania nad zabawą w udawanie nie dają podstaw do tak jednoznacznych wniosków. Jej znaczenie polega raczej na tym, że daje dziecku czas na samodzielne działanie, rozmowę i tworzenie własnych scenariuszy.

Pozwól dziecku budować po swojemu, ale bądź w pobliżu

Dorosły nie musi projektować kryjówki ani poprawiać każdego krzywo ułożonego koca. Lepiej pozwolić dziecku zdecydować, jak ma wyglądać baza, a włączyć się wtedy, gdy prosi o pomoc lub gdy konstrukcja wymaga bezpieczniejszego rozwiązania. Zamiast od razu podawać gotowe rozwiązanie, można zapytać: Co mogłoby przytrzymać ten róg? Jak zrobić wejście, żeby można było swobodnie wyjść?

Warto też zaakceptować, że budowa nie musi mieć wyraźnego finału. Jednego dnia dziecko będzie godzinę układać poduszki, innego szybko zburzy bazę i zacznie zabawę w dom. Jeśli dziecko zaprasza rodzica do środka, warto podążyć za pomysłem dziecka, nie przejmując głównej roli w zabawie.

Bezpieczna kryjówka dla dziecka: o tych zasadach pamiętaj

Bezpieczna kryjówka dla dziecka powinna powstać nisko, w miejscu, z którego łatwo wyjść. Nie budujcie jej przy regale, komodzie, telewizorze, oknie, grzejniku ani w pobliżu schodów. Wysokie meble stojące w pobliżu kryjówki powinny być stabilne i przymocowane do ściany zgodnie z instrukcją producenta.

Nie używaj do obciążania koca ciężkich przedmiotów. Usuń też z miejsca zabawy sznurki, linki i przewody. Nie zostawiaj małego dziecka bez nadzoru w konstrukcji, która łatwo się zapada albo ma ciasne wejście. Niemowlę nie powinno spać w kryjówce z poduszek i koców, ponieważ bezpieczny sen wymaga twardej, płaskiej powierzchni bez luźnej pościeli i miękkich przedmiotów.

Przed rozpoczęciem zabawy sprawdź:

kryjówka stoi na podłodze, a nie na łóżku, kanapie lub wysokich meblach

dziecko może w każdej chwili samodzielnie wyjść z kryjówki

w środku nie ma lampek na przewodzie, sznurków ani drobnych elementów dla malucha

na kocu nie leżą książki, pudełka ani inne ciężkie przedmioty

kryjówka nie zasłania dojścia do drzwi i nie stoi przy grzejniku ani innym źródle ciepła

Gdy miejsce jest bezpieczne, kryjówka nie musi wyglądać idealnie. Wystarczy dać dziecku kilka lekkich rzeczy, trochę czasu i swobodę wymyślenia, czym jego baza będzie tym razem.

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