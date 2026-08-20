Dziecko nie chce przytulić cioci. Czy warto je namawiać?

Odmowa przytulenia nie jest niegrzecznością, lecz komunikatem o granicy i komforcie dziecka

Powitanie można okazać uśmiechem, słowami, pomachaniem, piątką, żółwikiem lub podaniem ręki

Dzieci potrzebujące czasu na oswojenie nie powinny być zawstydzane ani etykietowane jako nieśmiałe

Codzienne respektowanie słów „nie” i „stop” uczy, że granice ciała są ważne

Królowe Matki, odc. 5 - Natalia Broszkiewicz o wczesnym macierzyństwie

Co naprawdę oznacza odmowa przytulenia?

Gdy dziecko chowa się za rodzicem, odwraca głowę lub mówi „nie”, zwykle komunikuje dyskomfort albo potrzebę większego dystansu. Może rzadko widywać ciocię, być zmęczone hałasem spotkania lub po prostu nie mieć ochoty na dotyk w danej chwili. Taki gest nie oznacza braku wychowania. Warto potraktować ją jako informację, że dziecko nie jest gotowe na przytulenie.

Dlaczego presja osłabia znaczenie słowa „nie”?

Namawianie słowami „nie wypada” czy „zrób to dla cioci” daje dziecku sygnał, że oczekiwania dorosłych są ważniejsze niż jego granice. Dotyczy to także całusów, siedzenia na kolanach, łaskotania i obejmowania. Życzliwa intencja cioci nie zmienia faktu, że kontakt fizyczny powinien uwzględniać reakcję dziecka.

Dziecko może uczyć się zasad uprzejmego witania gości, ale uprzejmość nie musi oznaczać obowiązkowego dotyku. Pomocne jest spokojne nazwanie sytuacji, na przykład: „Widzę, że nie masz teraz ochoty na przytulenie”. Taki komunikat chroni dziecko przed zawstydzeniem i nie robi z odmowy rodzinnego konfliktu.

Jak przywitać się bez przytulania?

Najlepiej zaproponować wybór jeszcze przed przyjściem gości. Zamiast pytać ogólnie, warto podać dziecku konkretne opcje: „Wolisz pomachać, powiedzieć cześć czy przybić piątkę?”. Dzięki temu wie, że może być uprzejme bez przekraczania własnego komfortu.

Alternatywne sposoby powitania mogą wyglądać bardzo zwyczajnie:

pomachanie ręką i powiedzenie „cześć”

uśmiech lub skinienie głową

przybicie piątki albo żółwika

podanie ręki, jeśli dziecko ma na to ochotę

pokazanie cioci zabawki lub zaproszenie jej do wspólnej aktywności

Jeśli dziecko nie chce nawet witać się od razu, nie trzeba wymuszać reakcji przy drzwiach. Można pozwolić mu pobyć obok rodzica i dołączyć później. Czasem rozmowa podczas układania klocków, rysowania czy wspólnej zabawy buduje relację lepiej niż szybki, wymagany uścisk.

Kiedy dziecko potrzebuje czasu, a kiedy wsparcia?

Niektóre dzieci wolniej oswajają się z nowymi albo rzadko widywanymi osobami. Rodzic może wcześniej opowiedzieć, kto przyjdzie, jak będzie wyglądało spotkanie i gdzie dziecko będzie mogło spokojnie odpocząć. W trakcie wizyty dobrze jest pozostać dla niego bezpieczną bazą, zamiast zachęcać go do natychmiastowej bliskości.

Lepiej unikać etykiet typu „ona jest strasznie nieśmiała” czy „on zawsze taki jest”. Neutralne zdanie, że dziecko potrzebuje chwili, daje mu przestrzeń i nie utrwala roli. Warto natomiast zwrócić uwagę, jeśli nagła, silna niechęć do dotyku łączy się z wyraźną zmianą zachowania, lękiem lub przekazaniem informacji o krzywdzeniu. W takiej sytuacji potrzebna jest spokojna rozmowa z dzieckiem i wsparcie psychologa lub innego zaufanego specjalisty.

Jak uczyć dziecko granic ciała na co dzień?

Szacunek do granic najlepiej pokazują zwykłe sytuacje. Zanim przytulisz dziecko, zapytaj, czy ma na to ochotę, a podczas łaskotania przestań od razu, gdy powie „stop”. Warto też nazywać czynności, zwłaszcza gdy dotyczą pielęgnacji lub pomocy, tak aby dziecko wiedziało, co się dzieje z jego ciałem.

Dziecko nie decyduje o wszystkich zasadach rodzinnego spotkania, ale jego głos w sprawie własnego ciała powinien być wysłuchany. Powtarzalne doświadczenie, że „nie” jest respektowane przez bliskich, ułatwia mu późniejsze komunikowanie dyskomfortu. Dobrą praktyką jest ustalenie prostego rodzinnego zwyczaju: goście proponują formę powitania, a dziecko wybiera albo odmawia.

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