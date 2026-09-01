Dziecko nie chce nosić kapci w przedszkolu? Sprawdź, co mu przeszkadza

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-09-01 10:40

Gdy dziecko odmawia noszenia kapci w przedszkolu, powodem rzadko jest zwykły upór. Przyczyną bywa ucisk, obtarcie, nadmierna potliwość stóp lub szorstki materiał. Sprzeciw potęguje też poranny pośpiech i hałas w szatni.

Kobieta pomaga dziecku założyć niebieskie buty. O sposobach na niechęć do kapci w przedszkolu przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Jakie kapcie będą najlepsze dla przedszkolaka?
  • Za małe, ciężkie lub sztywne kapcie mogą powodować dyskomfort i zmieniać sposób chodzenia
  • Szwy w skarpetkach, uciskające gumki i twarda podeszwa bywają szczególnie uciążliwe dla dzieci wrażliwych na dotyk
  • Przewidywalna rutyna oraz ograniczony wybór często zmniejszają konflikt podczas przebierania w szatni
  • Ból, utykanie, pękająca skóra lub niechęć do obciążania nogi wymagają sprawdzenia przyczyny
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Pierwszy krok: sprawdzenie wygody obuwia

Jeśli dziecko odmawia noszenia jednej pary kapci, warto potraktować ten sygnał dosłownie i obejrzeć obuwie. Za mały przód może uciskać palce i paznokcie, a zbyt luźny zapiętek przesuwa się podczas chodzenia i obciera piętę. Kapcie powinny być lekkie, stabilne, przewiewne i mieć elastyczną podeszwę, która nie utrudnia naturalnego ruchu stopy.

Nadwrażliwość sensoryczna a niechęć do noszenia kapci

Dla części dzieci problemem nie są całe kapcie, lecz pojedynczy bodziec: szew w skarpetce, twarda wkładka, zapięcie na rzep albo zapach nowego materiału. Reakcja może być silniejsza rano, po hałaśliwym dniu lub wtedy, gdy dziecko musi szybko się przebrać. W takiej sytuacji pomaga spokojna obserwacja, co dokładnie wywołuje sprzeciw.

Warto przez kilka dni notować, kiedy dziecko protestuje i czy podobnie reaguje na inne buty lub skarpety. Jeśli nie chce założyć wyłącznie konkretnej pary, można sprawdzić szerokość, wkładkę, szwy, materiał oraz miejsce, w którym but dotyka stopy. Gdy problem występuje przy wielu ubraniach i codziennych czynnościach, przydatna może być rozmowa z psychologiem dziecięcym lub terapeutą integracji sensorycznej.

Najczęstsze elementy, które mogą przeszkadzać dziecku podczas zakładania kapci, to:

  • ucisk palców lub pięty
  • szew skarpety pod palcami
  • sztywna albo śliska podeszwa
  • pocenie się stóp w syntetycznym materiale
  • gryząca metka, gumka lub zapięcie
  • intensywny zapach nowych kapci

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Sama zmiana obuwia bywa wyzwaniem, bo oznacza przerwanie zabawy, wejście do hałaśliwej szatni i wykonanie kilku czynności naraz. Dziecku łatwiej współpracować, gdy kolejność jest stała: najpierw zdjęcie kurtki, potem buty, a na końcu założenie kapci. Warto też przygotować obuwie wcześniej, dać maluchowi więcej czasu i stosować krótki komunikat: „najpierw kapcie, potem sala”.

Warto dać dziecku możliwość wyboru tam, gdzie to możliwe, na przykład między dwiema parami wygodnych kapci albo kolejnością zakładania obuwia i odkładania butów do szafki. Nie trzeba negocjować zasady obowiązującej w przedszkolu, ale warto zredukować napięcie towarzyszące jej egzekwowaniu. Jeśli na stopach pojawią się zaczerwienienia, pęcherze, pęknięcia skóry lub maluch zacznie utykać, skonsultuj się z pediatrą.

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