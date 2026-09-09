Dziecko wraca ze świetlicy niezadowolone. Co ustalić z nim i z wychowawcą?

Częste niezadowolenie warto powiązać z konkretną porą dnia, aktywnością lub relacją z rówieśnikami.

Zmęczenie, głód i hałas po lekcjach mogą wywoływać u dziecka złość, płacz lub wycofanie.

Rozmowę z wychowawcą warto zakończyć planem obserwacji oraz ustaleniem terminu kolejnego kontaktu.

Jeden nauczyciel w świetlicy może mieć pod opieką maksymalnie 25 uczniów.

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Przyczyny złego humoru po świetlicy

Niezadowolenie po świetlicy nie zawsze oznacza, że dzieje się tam coś złego. Dziecko może być głodne, zmęczone lekcjami albo przebodźcowane hałasem i dużą liczbą osób. Zwróć uwagę, czy problem pojawia się codziennie, tylko w wybrane dni czy po określonych zajęciach.

Tuż po odebraniu dziecka z zajęć nie wywieraj na nie presji. Najpierw pomogą mała przekąska, chwila ciszy i spokojny powrót do domu. Dopiero potem łatwiej sprawdzić, czy dziecko było znudzone, samotne, pokłócone z kimś czy po prostu miało za długi dzień.

Jak rozmawiać z dzieckiem o świetlicy?

Zamiast ogólnego pytania „jak było?”, lepiej odwołać się do konkretnego momentu dnia. Dziecko łatwiej opowie o tym, co działo się podczas zabawy, odrabiania lekcji, posiłku lub oczekiwania na odbiór. Wysłuchaj malucha spokojnie, bez przerywania, oceniania i natychmiastowego szukania winnych.

Pomocne mogą być pytania, które porządkują wydarzenia i uczucia dziecka:

Co było dziś w świetlicy najtrudniejsze?

Z kim spędziłeś dziś czas po lekcjach?

Czy poczułeś się dziś momentami samotny albo przestraszony?

Co pomogłoby ci, żeby jutro było lepiej?

Młodsze dziecko może nie umieć nazwać emocji słowami. Wtedy sprawdza się rysunek, wybór obrazka z emocją albo zabawa we wskazanie jednej dobrej i jednej trudnej rzeczy z dnia. Jeśli nie chce mówić od razu, warto wrócić do tematu później, na przykład podczas spaceru lub wspólnej czynności.

Rozmowa z wychowawcą świetlicy

Przed rozmową z wychowawcą dobrze jest zapisać, od kiedy dziecko wraca niezadowolone, co dokładnie mówi i w jakich sytuacjach problem się nasila. Podczas spotkania zapytaj o liczebność grupy, ewentualne łączenie klas, relacje rówieśnicze oraz opiekę podczas zabawy i odrabiania lekcji. Pamiętaj, że na jednego nauczyciela może przypadać maksymalnie 25 uczniów. Ustalcie konkretny plan, na przykład obserwację wybranej pory dnia, wskazanie dorosłego, do którego dziecko może podejść, oraz termin krótkiej informacji zwrotnej. Gdy dziecko mówi o przemocy, boi się chodzić do szkoły, ma zniszczone rzeczy, siniaki lub wyraźnie zmienia zachowanie, sprawę należy zgłosić wychowawcy i pedagogowi szkolnemu, a przy bezpośrednim zagrożeniu dzwonić pod numer 112.

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