Dzień Dziecka 2025: ile wydamy i co kupimy na prezent?

Utrzymujemy prezentowy balans

Kolejny rok z rzędu przy wyborze prezentów na Dzień Dziecka króluje podejście „ani przesada, ani oszczędność”. Ankietowani najczęściej celują w prezentowy „złoty środek”. Podobnie jak w ubiegłym roku, również tym razem największa grupa ankietowanych (41%) planuje przeznaczyć na prezent kwotę między 51 a 100 zł. Na kolejnym miejscu znalazł się budżet 101–200 zł, który wskazało 29% ankietowanych. Z kolei 12% osób zamierza wydać ponad 200 zł. Najmniejszy wydatek – do 50 zł – deklaruje 11% badanych, najczęściej rodzice dzieci w wieku 0–2 lat.Co ciekawe, wielu rodziców nie ogranicza się do jednego podarunku, lecz planuje ich kilka – 32% respondentów zamierza kupić dwa upominki, a kolejne 32% nawet trzy lub więcej. Z kolei 36% badanych planuje obdarować dziecko jednym prezentem.

Zabawki wciąż na szczycie listy

Jedno pozostaje pewne – dzieci kochają zabawki, a dorośli im je chętnie wręczają. Aż 76% ankietowanych wie, że to gwarancja trafionego upominku i właśnie tę kategorię wybiera na prezent. Wśród nich prym wiodą oczywiście klocki (67%), zabawki edukacyjne i interaktywne (54%) oraz gry planszowe (41%). Popularnością cieszą się także puzzle, lalki, pojazdy oraz artykuły plastyczne. Na drugim miejscu znalazły się książki – zamierza je wręczyć niemal 49% dorosłych. Coraz częściej wybierane są również akcesoria sportowe (18%) oraz odzież i gadżety.

– Choć trendy się zmieniają, dzieci pozostają wierne swoim ulubieńcom przez długi czas. Dlatego spodziewamy się, że tegorocznymi hitami będą zabawki, które cieszą się nieprzemijającą popularnością od dawna. Wielu rodziców z pewnością wybierze na prezent uwielbiane serie klocków LEGO, takie jak Creator, Speed Champions i Friends. W tym sezonie zauważamy też silny wpływ premier filmowych – rośnie zainteresowanie zabawkami opartymi o licencje kultowego Minecrafta czy Stitcha, który właśnie powrócił do kin. Wśród najmłodszych ogromną radość wciąż wywołują takie niezastąpione postaci jak Świnka Peppa czy bohaterowie Psiego Patrolu. Klimat bajki o dzielnych czworonogach będzie można poczuć także w warszawskim salonie Empik Marszałkowska, podczas specjalnego wydarzenia 31 maja – komentuje Katarzyna Braksator, szefowa działu Zabawki w Empiku.

Nie tylko „rzeczy”, coraz częściej – doświadczenia

Z roku na rok rośnie też znaczenie prezentów niematerialnych. Kino, park rozrywki czy rodzinny wyjazd – takie formy świętowania Dnia Dziecka planuje aż 28% dorosłych. To jasny sygnał, że liczy się nie tylko „co”, ale i „jak” – wspólnie spędzony czas z dzieckiem często bywa cenniejszy niż sam gadżet. Warto jednak pamiętać, że można to połączyć, np. stawiając na zabawę dla całej rodziny – planszówki, klocki do wspólnego układania czy basen ogrodowy.

A jeśli nie zabawka, ani przygoda? 8% badanych wręczy słodycze, a 5% – kartę prezentową, czyli prezent, który wybierze sobie samo dziecko.

Kiedy i gdzie robimy zakupy?

Najwięcej osób – niemal 48% – kupuje prezent tydzień przed Dniem Dziecka. Co czwarty rodzic przygotowuje się z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a tylko 10% zostawia zakupy na ostatnią chwilę, czyli 1 czerwca. Warto natomiast pamiętać, że w tym roku Dzień Dziecka wypada w niedzielę niehandlową, dlatego sobota będzie ostatnią szansą upolowania prezentu w sklepie. Zdecydowana większość – aż 57% – wybiera jednak zakupy online, ostatecznie klikając „kup teraz” z poziomu smartfona. Efekt? Prezent trafia w gust, a my unikamy kolejek. Natomiast 18% stawia na sklepy stacjonarne. Co piąty konsument łączy oba kanały – ogląda w sklepie, ale kupuje przez internet lub odwrotnie.Aż 46% dorosłych opiera się na własnym pomyśle przy wyborze prezentu, ale niemal tyle samo – 42% – kieruje się tym, co podpowie samo dziecko. Ponad połowa badanych deklaruje, że aktywnie szuka inspiracji w internecie, a równie wielu po prostu pyta dziecko, co chciałoby dostać. Zakupy spontaniczne – „coś wpadnie w oko w sklepie” – są domeną około 22% dorosłych.

Oferta na Dzień Dziecka w Empiku

Z okazji Dnia Dziecka Empik przygotował liczne promocje. Zarówno online, jak i stacjonarnie można skorzystać z rabatu do -30% na wybrane zabawki. Ponadto, na Empik.com i w aplikacji Empik czekają zniżki do -20% na gry i puzzle oraz szeroki wybór lalek, pluszaków, figurek i innych doskonałych prezentów w specjalnych cenach. Natomiast w salonach obowiązują zniżki do -35% na wybrane książki dla dzieci i młodzieży.