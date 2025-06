Empik daje rabat za świadectwo szkolne

Najbliższy piątek to dzień, którego z utęsknieniem wyczekują miliony uczniów. Z okazji zakończenia roku szkolnego Empik przygotował dla nich specjalną promocję. Aby z niej skorzystać, wystarczy tegoroczne świadectwo szkolne. Bez względu na to, co jest wpisane w rubryce z ocenami, każdy uczeń może zgarnąć w salonie Empik 20 zł rabatu przy zakupach za min. 80 zł. Promocja obowiązuje od 26 do 29 czerwca, również w niedzielę handlową.

i Autor: materiały prasowe Empik