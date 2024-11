Finał 3. edycji autorskiego programu CSR „Odkryj siebie z Hebe”

Zimowy quiz. Co wiesz o tej mroźnej porze roku? Połowa punktów to już sukces

Proces usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą zaczyna się zbyt późno, a wsparcie jakie otrzymują jest niewystarczające – czytamy w pierwszych fragmentach najnowszego raportu NIK-u (luty, 2024 r.). Izba rekomenduje zmianę przepisów i złożyła w tej sprawie dwa wnioski w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z danych wynika, że blisko 40% młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze ma trudności z podjęciem pracy lub dalszej edukacji, co wynika z braku wsparcia psychologicznego i zawodowego na odpowiednim etapie ich życia. Tylko 30% osób po usamodzielnieniu znajduje stabilne zatrudnienie, a bez odpowiednich działań wskaźniki te mogą się jeszcze pogorszyć.

Od początku lipca do końca sierpnia 2024 roku, 33 młodych ludzi, będących wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, miało okazję podjąć często swoją pierwszą pracę w ramach 3. edycji programu „Odkryj siebie z Hebe.” Ten autorski projekt CSR, realizowany wspólnie przez Hebe i Fundację One Day, trafia w punkt palących potrzeb młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.

Kilkuetapowy projekt pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz przygotowanie młodych dorosłych wychowanków do wejścia na rynek pracy. Dla tych, którzy chcieliby kontynuować współpracę, Hebe gwarantuje stabilne zatrudnienie w sklepach na terenie całego kraju. W ciągu trzech lat, z warsztatów rozwojowych, które poprzedzają rozpoczęcie stażu w Hebe i wsparcia mentorskiego, skorzystało ponad 60 wychowanków z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

„Współpraca z Hebe to dowód na to, że poprzez odpowiednie wsparcie, młodzież usamodzielniająca się może osiągnąć bardzo wiele. Program z roku na rok rośnie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych podopiecznych z uwagi na szerokie wsparcie, jakie im zapewnia. Naszym celem jest stworzenie środowiska, które obok możliwości zawodowych, wspiera także rozwój osobisty, emocjonalny i dobrostan mentalny. Dzięki kompleksowej opiece i wsparciu specjalistów, uczestnicy programu zyskują nie tylko stabilną pracę, ale również narzędzia do samodzielnego, wartościowego życia” – dodaje Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day, która od wielu lat organizuje szkolenia stacjonarne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów w ramach projektu #Usamodzielnieni.

Program „Odkryj siebie z Hebe“ oferuje nie tylko możliwość zdobycia umiejętności zawodowych, ale także zapewnia pomoc psychologiczną oraz mentorską, z których uczestnicy mogą skorzystać na każdym etapie. Dzięki mentorom - pracownikom Hebe, którzy dobrowolnie zgłaszają się do programu – młodzi wychowankowie mogą liczyć na indywidualne wsparcie w trudniejszych momentach związanych z życiem zawodowym, a także w budowaniu wyższej samooceny, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

„Każda edycja projektu to dla nas szansa, aby realnie wpłynąć na przyszłość młodych ludzi. Dążymy do tego, aby każda osoba, która wchodzi na rynek pracy, miała równe szanse, niezależnie od pochodzenia czy sytuacji życiowej. Takie zobowiązanie i odpowiedzialność mają duże znaczenie dla naszych pracowników, mentorów w programie, a także dla całej firmy” - komentuje Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe.

Proces usamodzielniania młodych osób w Polsce nie przebiega łagodnie, ani nie jest wystarczająco przygotowany. Potwierdza ten stan także obszerny raport Fundacji Dobrych Inicjatyw „Start w dorosłość“ z 2023 roku, opracowany we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką. I tu również nacisk kładziony jest na długofalowe inicjatywy, programy podnoszące kompetencje zawodowe ze szczególnym wsparciem życzliwej osoby dorosłej, i gwarancją zatrudnienia, które mają ogromne znaczenie na teraźniejszość i przyszłość młodych ludzi opuszczających pieczę zastępczą.

„Wychowankom domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych często brakuje poczucia bezpieczeństwa, a także wystarczającego dostępu do wiedzy i przygotowania do dorosłości – wsparcia, które na tym etapie życia powinni zapewniać rodzice" - podkreśla Renata Fijałkowska, członkini Rady Fundacji One Day oraz psycholog programu Usamodzielnieni, od 20 lat związana z pomocą społeczną, rynkiem pracy i edukacją – Jeśli my, jako społeczeństwo, nie stworzymy im lepszych warunków na start w dorosłość, wielu z nich może być zależnych od pomocy społecznej lub w najgorszym wypadku wróci do niestabilnych środowisk, które nie dają im szans na rozwój. W dłuższej perspektywie, inicjatywy te obniżają w tej grupie poziom bezrobocia, przestępczości oraz kosztów leczenia uzależnień, co ma pozytywny wpływ na nich samych, gospodarkę i społeczeństwo.“

„Odkryj siebie z Hebe” – elementy programu:

umowa zlecenie na 2 miesiące z możliwością przedłużenia zatrudnienia,

edukacja (warsztaty z realnych sytuacji sprzedażowych oraz zachowań konsumenckich, z elementami rozwoju osobistego) oraz wsparcie psychologiczne,

umożliwienie wychowankom rozpoczęcia (często pierwszej) pracy – bez konieczności przechodzenia przez rozmowę kwalifikacyjną - w wybranych sklepach Hebe na terenie całej Polski,

szkolenia zawodowe związane z Obsługą Klienta zgodne z wewnętrznymi standardami firmy,

zapewnienie indywidualnej opieki mentorów (wyłonionych z rekrutacji wewnętrznej pracowników Hebe) dla wszystkich uczestników programu,

integracja zespołowa i zawodowa.

Według Raportu „Start w dorosłość” Fundacji Dobrych Inicjatyw z 2023 roku w skutecznym usamodzielnianiu kluczowe jest:

Mieszkanie – w cenie umożliwiającej utrzymanie się młodego usamodzielniającego się wychowanka. Zlokalizowane z dala od skupisk rodzin niewydolnych wychowawczo. Ważna jest też obecność współlokatorów czy sąsiadów, by zapobiec samotności.

Wsparcie osoby dorosłej. Indywidualna relacja wychowanka z zaufaną osobą dorosłą zwiększa jego szanse na dobre życie. Powinien być w niej traktowany podmiotowo – otrzymując uwagę oraz życzliwość osoby dorosłej.

Pomoc psychologiczna i/lub terapia - Jeśli wychowanek mierzy się z problemami osobistymi, trudno mu jest wejść w dorosłe życie. Wsparcie psychologiczne i/lub terapia jeszcze na etapie, gdy przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dobra diagnoza potencjału i długofalowe doradztwo zawodowe - konieczne jest towarzyszenie wychowankom w pierwszych miesiącach ich samodzielności zawodowej. Potrzebne jest też wsparcie emocjonalne i społeczne ze strony osób dorosłych oraz sieci instytucji, by nie tylko podjęli, ale także utrzymali pracę.