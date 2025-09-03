Friscoach od Frisco – Twój nowy kulinarny przyjaciel oparty na technologii AI

Zakupy to nie tylko dostawa – to doświadczenie, ale i dobra zabawa

Friscoach to wirtualny towarzysz codziennego gotowania i zakupów, który zmienia sposób korzystania z e-grocery. Składa się z trzech kluczowych elementów:

ankieta profilująca – pozwala określić preferencje kulinarne, dietetyczne i nawyki zakupowe, aby od początku spersonalizować rekomendacje,

sekcja z przepisami dopasowanymi do użytkownika – baza inspiracji od śniadań po kolacje, z możliwością filtrowania, dostosowania porcji i zapisywania ulubionych propozycji,

autorski chat Gen AI – dostępny z każdego miejsca w aplikacji, który w naturalnej rozmowie pomaga znaleźć przepisy, dobrać składniki lub dopasować menu do produktów już posiadanych w domu.

Friscoach rozwieje kulinarne dylematy

Friscoach działa w czasie rzeczywistym, analizując dostępność produktów, aktualne promocje i sezonowość. Potrafi zrozumieć potoczne sformułowania typu „mam ochotę na coś lekkiego” i przekształcić je w gotową listę zakupów. Uczy się nawyków użytkownika, bazując na historii zakupów, wcześniejszych wyszukiwaniach i interakcjach w czacie, dzięki czemu rekomendacje stają się coraz trafniejsze. To rozwiązanie pomaga planować zakupy w sposób przemyślany, ograniczając marnowanie żywności i oszczędzając czas, który można poświęcić na to, co lubi się najbardziej.

Kuchnia roślinna? Sugar free? A może dania rybne i z owocami morza?

Friscoach to osobisty przewodnik po zdrowym i smacznym jadłospisie. Zarówno w kuchni roślinnej, mięsnej, rybnej, ale też podczas ambitnych, jak i nietuzinkowych zmaganiach kulinarnych, asystent podsuwa przepisy w zależności od preferencji dietetycznych, dbając jednocześnie o odpowiednią kaloryczność i zbilansowanie posiłków.. Dzięki spersonalizowanym rekomendacjom pozwala łatwo komponować menu wege, bez laktozy, nabiału, wegańskie, bogate w białko lub lekkie i niskokaloryczne – a wszystko na podstawie tego co mamy w lodówce i co zamówiliśmy z Frisco.

Technologia, która rozumie wszystkich

Wyobraźmy sobie poranek, w którym budzimy się i zamiast nerwowego przeglądania lodówki pytamy Friscoacha: „Co dziś zjemy?”. W odpowiedzi dostajemy pomysły na ciekawe śniadanie, listę niezbędnych składników i opcję zamówienia z dostawą, która pojawi się pod naszymi drzwiami. Niezależnie od tego, czy mówimy o zapracowanym singlu, rodzicach z dziećmi czy fanach kulinarnych eksperymentów – Friscoach dostosuje się do stylu życia użytkownika i pomoże sprawić, że codzienne posiłki staną się przyjemnością, a nie czasochłonnym obowiązkiem.