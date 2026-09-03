Jaki jest prawdziwy koszt mediów społecznościowych? Wyjątkowa kampania Safer Socials

Od początku września 2026 roku we wszystkich sklepach LUSH rozpoczyna się kampania poświęcona zagrożeniom związanym z działalnością największych platform społecznościowych. Jej celem jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy, które dziś wiążą się z korzystaniem z mediów społecznościowych, ale również pokazanie, co możemy zrobić, aby tworzyć bezpieczniejszą cyfrową przyszłość.

Minęło niemal pięć lat, odkąd LUSH wycofał się z obecności na Facebooku, Instagramie, TikToku i Snapchacie. W 2023 roku marka opuściła również platformę X. Od tego czasudebata na temat wpływu największych firm technologicznych na użytkowników i społeczeństwo stała się jeszcze bardziej intensywna.

Kolejne doniesienia ujawniają, w jaki sposób platformy wykorzystują mechanizmy projektowane tak, by przyciągać i zatrzymywać uwagę użytkowników. Rządy na całymświecie wprowadzają regulacje mające ograniczyć szkody, na jakie szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Jednocześnie właściciele największych platform wykorzystywali ich zasięgdo wpływania na wybory i procesy demokratyczne, a sposób działania algorytmów może przyczyniać się do rozprzestrzeniania dezinformacji, podziałów i mowy nienawiści.

LUSH, jako jedyna globalna marka, która zdecydowała się zrezygnować z komercyjnej obecności na głównych platformach społecznościowych - chce wykorzystać swoją pozycję,aby postawić pytanie o prawdziwy koszt naszego kliknięcia, lajka i kolejnych minut spędzonych na scrollowaniu.

„Dla wielu z nas media społecznościowe zaczęły się jako pozornie niewinny sposób na kontakt z innymi ludźmi, dokumentowanie i dzielenie się chwilami z naszego życia. Zczasem coś się jednak zmieniło. Firmy stojące za tymi platformami zaczęły sprawiać wrażenie, jakby zysk był dla nich ważniejszy niż dobrostan osób, które z nich korzystają. Kto choć raz nie znalazł się w sytuacji, w której bez końca scrollował ekran, zastanawiając się, dlaczego nie potrafi przestać? Dziś wiemy, że wiele z tych platform projektowano tak,abyśmy chcieli korzystać z nich jak najdłużej - dzięki temu nasze dane mogą być zbierane i monetyzowane. Kiedy widzimy, jak mowa nienawiści obecna w internecie przenosi się do rzeczywistego świata i przyczynia się do przemocy na naszych ulicach, warto zapytać, kto ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na platformach należących do największych firm technologicznych. Chcemy, aby ta kampania stała się początkiem rozmowy o tym, czym media społecznościowe się stały, i o tym, jak możemy wspólnie ograniczyć szkody, które dziśpowodują. Wierzymy, że możemy stworzyć lepszą i bezpieczniejszą cyfrową przyszłość”. - Andrew Butler, Lush Campaigns Manager

Safer Socials: odzyskajmy kontrolę nad technologią

W ramach kampanii LUSH uruchomił stronę która będzie gromadzić materiały, informacje i linki do organizacji działających na rzecz bezpieczniejszego środowiska cyfrowego. Znajdą się tam również wskazówki pomagające osobom w każdym wieku budować zdrowsze nawyki związane z korzystaniem z mediów społecznościowych. Na stronie dostępna będzie także oś czasu prezentująca działania LUSH na rzecz praw cyfrowych i etyki technologicznej podejmowane przez markę na przestrzeni ostatniej dekady.