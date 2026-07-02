Klub Komediowy w Westfield Arkadia. Lipcowe piątki pod znakiem improwizacji

Piątkowy wieczór, początek weekendu i komedia, która powstaje dokładnie w tym momencie- tak zapowiada się lipcowy cykl impro przed Westfield Arkadia. To propozycja dla tych, którzy po intensywnym tygodniu szukają wytchnienia, chcą złapać oddech przed weekendem i przypomnieć sobie, że śmiech bywa najlepszym sposobem na reset.

Improwizacja rządzi się prostą zasadą: nie ma gotowego tekstu, a wszystko może się wydarzyć. Aktorzy budują sceny na podstawie sugestii widzów, ich skojarzeń i opowieści, dlatego każdy występ jest jednorazowy, pełen historii, które wymykają się przewidywalnym puentom.

W lipcowym repertuarze znalazły się cztery tytuły. „All Inclusive, czyli urlop improwizowany” bierze na warsztat wakacje zorganizowane: od strefy bezcłowej i oklasków po lądowaniu po hotelowy bufet i poranną walkę o leżak. „Tinder Impro Party” zagląda do świata aplikacji randkowych, w którym zdjęcie z wakacji, opis profilu i jedno przesunięcie palcem potrafią uruchomić cały ciąg nieoczekiwanych zdarzeń.

„Miłość w czasach red flagów” to improwizowana opowieść o relacjach, znakach ostrzegawczych i decyzjach, które z boku wyglądają na oczywiste, ale wewnątrz bywają dużo bardziej skomplikowane. Z kolei „Powiedz głośno, niech się cała klasa pośmieje” wraca do szkolnych korytarzy, dyskotek pod ścianą, zdjęć klasowych, WF-u i anegdot, które po latach bardziej bawią niż zawstydzają.

Za występami stoją artyści związani z jednym z najbardziej rozpoznawalnych komediowych adresów w Warszawie, znanym z pełnych sal i bliskiego kontaktu z widownią. W lipcu kultowy format przeniesie się w plener, przed Westfield Arkadia, wpisując się w letni program Westfield Summer Festival.

Spektakle będą odbywać się w każdy piątek lipca o godz. 19:00. Wstęp wolny.