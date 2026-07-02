Nie rób tego z weselną kopertą wręczając ją parze młodej. To spora wpadka, którą zalicza większość z nas. Ekspertka zdradza, czy podpisać kopertę z prezentem

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-02 12:57

Sezon weselny w pełni i w związku z tym zaproszeni goście często stają przed częstym dylematem dotyczącym kopert z prezentem dla nowożeńców. Już nie tylko sama wątpliwość co do tego, ile dać w kopercie na wesele 2026 nurtuje wiele osób, ale też to czy taką kopertę podpisywać swoim nazwiskiem. NA ten temat wypowiedziała się ekspertka, która wymieniła ten popularny błąd gości.

Dłonie osoby otwierającej ozdobną kopertę ślubną. O zasadach wręczania prezentów przeczytasz na SE.
Autor: Robert__polyak/ Shutterstock Koperta weselna
  • Wręczanie koperty na weselu to częsty dylemat. Eksperci ujawniają błędy, które mogą zaskoczyć Parę Młodą i wprawić gości w zakłopotanie.
  • Aleksandra Pakuła, ekspertka od etykiety, stanowczo radzi: nigdy nie podpisuj koperty z pieniędzmi! Podpis umieść wyłącznie na kartce z życzeniami.
  • Sprawdź, jak prawidłowo wręczyć prezent ślubny, by uniknąć faux pas, i dowiedz się, czy koperta powinna być zaklejona – to kluczowa zasada!

Nie rób tego z weselną kopertą wręczając ją parze młodej

Ślub i wesele to dla pary młodej jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Choć wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć i przygotować na każdą sytuację, to każda para młoda pragnie, aby ich ślub i wesele było idealne i do końca życia wracali do niego z sentymentem. W końcu organizując wesele, para młoda dba o to, aby każdy detal był starannie dopracowany. Jednak nie zmienia to faktu, że nie wszystko można przewidzieć i wpadki - mniejsze lub większe po prostu się zdarzają. Popełniają je zarówno państwo młodzi jak i zaproszeni goście. A często zaczyna się już pod kościołem, tuż po ślubie, kiedy przychodzi moment składania życzeń i wręczania prezentów parze młodej. Nie jest żadną tajemnicą, że temat kopert weselnych budzi wiele emocji każdego roku. Po pierwsze goście zastanawiają się, ile pieniędzy wypada dać parze młodej w prezencie. Poza tym często goście weselni zastanawiają się, czy taką kopertę z prezentem należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Ten temat podjęła znana ekspertka, Aleksandra Pakuła. Jej zdaniem pewnej rzeczy nie powinniśmy robić, wręczając prezent ślubny w kopercie.

Czy podpisywać kopertę z prezentem ślubnym?

Ekspertka od etykiety w jednym ze swoich filmików na Instagramie odpowiedziała wprost na pytanie dotyczące podpisywania kopert weselnych. Zdaniem Aleksandry Pakuły zasady savoir-vivre'u są w tej kwestii jednoznaczne.

Nie podpisuj koperty z pieniędzmi, którą wręczasz w prezencie na wesele

- zaznaczyła na wstępie. Ekspertka od etykiety przypomniała również, że nie powinno się ponownie używać koperty z własnym nazwiskiem, w której otrzymaliśmy zaproszenie. Zaznaczyła też, że prezent zawsze powinien być opatrzony informacją o darczyńcy.

Nie podpisujemy koperty, ale podpisujemy kartkę, którą wkładamy do tej koperty, czyli nie piszesz na kopercie swojego imienia i nazwiska i nie wkładasz do tej koperty pieniędzy. I cześć. Kupujesz kartkę z życzeniami, wypisujesz ją, podpisujesz się na niej i tę kartkę razem z pieniędzmi wkładasz do koperty

- wyjaśniła. Kolejną zasadą dotyczącą prezentów ślubnych w kopercie jest jej zaklejanie. Zdaniem Aleksandry Pakuły, wręczając taki prezent nowożeńcom osobiście, nie powinniśmy jej zaklejać. 

Dotyczy to tak listów przekazywanych z ręki do ręki (także przez kogoś), jak i innych rzeczy umieszczanych w kopercie, które łatwo nie wypadają

- zaznaczyła. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy w środku znajdują się drobne przedmioty, które mogłyby wypaść.

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KOPERTA Z PIENIĘDZMI
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