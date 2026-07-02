Nie rób tego z weselną kopertą wręczając ją parze młodej. To spora wpadka, którą zalicza większość z nas. Ekspertka zdradza, czy podpisać kopertę z prezentem

Wręczanie koperty na weselu to częsty dylemat. Eksperci ujawniają błędy, które mogą zaskoczyć Parę Młodą i wprawić gości w zakłopotanie.

Aleksandra Pakuła, ekspertka od etykiety, stanowczo radzi: nigdy nie podpisuj koperty z pieniędzmi! Podpis umieść wyłącznie na kartce z życzeniami.

Sprawdź, jak prawidłowo wręczyć prezent ślubny, by uniknąć faux pas, i dowiedz się, czy koperta powinna być zaklejona – to kluczowa zasada!

Nie rób tego z weselną kopertą wręczając ją parze młodej

Ślub i wesele to dla pary młodej jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Choć wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć i przygotować na każdą sytuację, to każda para młoda pragnie, aby ich ślub i wesele było idealne i do końca życia wracali do niego z sentymentem. W końcu organizując wesele, para młoda dba o to, aby każdy detal był starannie dopracowany. Jednak nie zmienia to faktu, że nie wszystko można przewidzieć i wpadki - mniejsze lub większe po prostu się zdarzają. Popełniają je zarówno państwo młodzi jak i zaproszeni goście. A często zaczyna się już pod kościołem, tuż po ślubie, kiedy przychodzi moment składania życzeń i wręczania prezentów parze młodej. Nie jest żadną tajemnicą, że temat kopert weselnych budzi wiele emocji każdego roku. Po pierwsze goście zastanawiają się, ile pieniędzy wypada dać parze młodej w prezencie. Poza tym często goście weselni zastanawiają się, czy taką kopertę z prezentem należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Ten temat podjęła znana ekspertka, Aleksandra Pakuła. Jej zdaniem pewnej rzeczy nie powinniśmy robić, wręczając prezent ślubny w kopercie.

Czy podpisywać kopertę z prezentem ślubnym?

Ekspertka od etykiety w jednym ze swoich filmików na Instagramie odpowiedziała wprost na pytanie dotyczące podpisywania kopert weselnych. Zdaniem Aleksandry Pakuły zasady savoir-vivre'u są w tej kwestii jednoznaczne.

Nie podpisuj koperty z pieniędzmi, którą wręczasz w prezencie na wesele

- zaznaczyła na wstępie. Ekspertka od etykiety przypomniała również, że nie powinno się ponownie używać koperty z własnym nazwiskiem, w której otrzymaliśmy zaproszenie. Zaznaczyła też, że prezent zawsze powinien być opatrzony informacją o darczyńcy.

Nie podpisujemy koperty, ale podpisujemy kartkę, którą wkładamy do tej koperty, czyli nie piszesz na kopercie swojego imienia i nazwiska i nie wkładasz do tej koperty pieniędzy. I cześć. Kupujesz kartkę z życzeniami, wypisujesz ją, podpisujesz się na niej i tę kartkę razem z pieniędzmi wkładasz do koperty

- wyjaśniła. Kolejną zasadą dotyczącą prezentów ślubnych w kopercie jest jej zaklejanie. Zdaniem Aleksandry Pakuły, wręczając taki prezent nowożeńcom osobiście, nie powinniśmy jej zaklejać.

Dotyczy to tak listów przekazywanych z ręki do ręki (także przez kogoś), jak i innych rzeczy umieszczanych w kopercie, które łatwo nie wypadają

- zaznaczyła. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy w środku znajdują się drobne przedmioty, które mogłyby wypaść.

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