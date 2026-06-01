Kreatywność, dotyk i AI. W Kielcach odbędą się warsztaty mody dla osób niewidomych i słabowidzących

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-01 16:05

Już 11 czerwca w Instytucie Dizajnu w Kielcach odbędą się warsztaty mody dla osób niewidomych i słabowidzących organizowane przez Fundację Szansa – Jesteśmy Razem. Uczestnicy stworzą stylizacje pod okiem projektantki mody i przetestują aplikację opartą na sztucznej inteligencji, wspierającą samodzielny dobór ubrań.

Autor: Wygenerowane przez AI

Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu Touch’n Match realizowanego we współpracy z partnerami z Austrii i Rumunii. Jego celem jest zwiększanie dostępności mody i sektora kreatywnego dla osób z niepełnosprawnością wzroku w oparciu o nowe technologie.

- Na świecie żyje ponad 2,2 miliarda osób z dysfunkcjami wzroku, a branża mody nadal w ograniczonym stopniu odpowiada na potrzeby tej grupy. Dla wielu niewidomych samodzielne rozpoznawanie kolorów, fasonów czy kompletowanie ubrań wciąż jest wyzwaniem. Problem dotyczy także dostępności cyfrowej - wiele platform zakupowych i aplikacji modowych nadal nie jest dostosowanych do osób korzystających z technologii asystujących – komentuje Ewa Bąk, organizatorka wydarzenia z ramienia Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem - Poprzez Touch’n Match chcemy zaproponować rozwiązanie szyte na miarę potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

Moda dostępna przez dotyk

Organizatorzy warsztatów pokazują, że nowe technologie mogą wspierać samodzielność i otwierać dostęp do świata mody także poza doświadczeniem wzrokowym. Podczas zajęć uczestnicy będą poznawać modę poprzez dotyk, pracując z tkaninami, fakturami i krojami ubrań. Nauczą się tworzyć własne stylizacje i eksperymentować z materiałami pod okiem ekspertów.

Warsztaty poprowadzi Anna Wesołowska - projektantka mody i specjalistka ds. jakości odzieży. Przez lata współpracowała z markami Burberry oraz Nina Ricci. Prelegentami będą także goście z Rumunii, między innymi Tudor Scripor - twórca systemu dotykowego oznaczania kolorów dla osób niewidomych i słabowidzących.

AI wspiera samodzielność

Ważnym elementem warsztatów będzie aplikacja Touch’n Match. Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz technologię NFC do przekazywania informacji o ubraniach i wspierania samodzielnego tworzenia stylizacji. Po zeskanowaniu etykiety użytkownik może sprawdzić m.in. kolor, skład materiału, rozmiar oraz zalecenia dotyczące prania i pielęgnacji odzieży. Aplikacja podpowiada jak łączyć poszczególne elementy garderoby. Ma pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym w samodzielnym dobieraniu ubrań i codziennym korzystaniu z mody na własnych zasadach.

Touch’n Match współpracuje z etykietami zawierającymi wypukłe oznaczenia kolorów oraz chipy NFC odporne na wodę i pranie. Oznaczenia są oparte na Alfabecie Scripor — systemie stworzonym z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Rozwiązanie bazuje na rozszerzeniu alfabetu Braille’a i pozwala rozpoznawać kolory poprzez dotyk.

Chcemy tworzyć rozwiązania razem z użytkownikami, a nie tylko dla nich, dlatego technologia powstaje przy udziale przyszłych użytkowników. Osoby uczestniczące w warsztatach będą testować aplikację i zgłaszać uwagi dotyczące jej działania. Zebrane opinie pomogą nam w dalszym rozwoju rozwiązania – dodaje Ewa Bąk.

Z Polski do Europy. Technologia dla osób niewidomych

Finałem warsztatów będzie mini pokaz mody prezentujący efekty pracy twórczej uczestników. Touch’n Match to projekt realizowany przez partnerów z Polski, Rumunii i Austrii. Jego twórcy chcą udowodnić, że sztuczna inteligencja może być nie tylko narzędziem technologicznym, ale również sposobem na zwiększanie dostępności i samodzielności w codziennym życiu. Touch’n Match to przykład współpracy ponad granicami, w której technologia łączy edukację, modę i dostępność, odpowiadając na realne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących na całym świecie.

