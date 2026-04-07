Lęki nocne u dziecka to nie zwykłe koszmary. Jak pomóc maluchowi spokojnie zasnąć

- Jak czytamy na portalu Johns Hopkins Medicine, lęki nocne u dziecka pojawiają się zazwyczaj w pierwszej połowie nocy i maluch rano ich w ogóle nie pamięta
- Codzienna rutyna z ciepłą kąpielą i łagodnym wyciszeniem to zdecydowanie najlepsza metoda na spokojny sen w dziecięcym pokoju
- Według informacji z serwisu Children’s Hospital Colorado przenoszenie zapłakanego malucha do sypialni rodziców potrafi bardzo mocno nasilić jego strach przed ciemnością
- Zwykła rozmowa w środku dnia i wspólne obracanie obaw w żarty świetnie pomagają dzieciom na dobre pożegnać potwory spod łóżka
Koszmary a lęki nocne u dziecka. Skąd bierze się nagły płacz
Wielu rodziców zna ten moment, gdy w środku nocy z pokoju obok dobiega głośny płacz, a maluch siada na łóżku zalany łzami. Choć często wrzucamy wszystko do jednego worka, koszmary i lęki nocne to dwie zupełnie różne sprawy. Koszmary to po prostu złe sny, które budzą dziecko i sprawiają, że boi się ono ponownie zasnąć.
Jak czytamy na portalu Johns Hopkins Medicine, lęki nocne pojawiają się zazwyczaj w pierwszej połowie nocy i sprawiają, że dziecko krzyczy, poci się i trudno je dobudzić, a rano niczego nie pamięta. Z kolei koszmary występują nad ranem w tak zwanej fazie snu REM (czyli w momencie najpłytszego snu, kiedy mózg jest bardzo aktywny) i maluch potrafi je dokładnie opowiedzieć. Lęki nocne mogą nasilać się przez gorączkę, brak odpowiedniej ilości snu lub duży stres u dziecka.
Potwory spod łóżka u przedszkolaka. Jak wiek wpływa na obawy
To, czego boi się twoja pociecha, bardzo często zależy od jej etapu rozwoju. Dzieci, które dopiero uczą się chodzić, najbardziej przeżywają rozłąkę z rodzicami i to właśnie o tym najczęściej śnią. Z kolei u przedszkolaków, czyli maluchów w wieku od około 3 do 5 lat, głównym problemem staje się strach przed ciemnością i wymyślonymi potworami.
Dzieci w wieku szkolnym zaczynają lepiej rozumieć otaczający je świat i wtedy ich sny krążą wokół realnych zagrożeń lub po prostu śmierci. Złe sny mogą pojawiać się bez wyraźnego powodu, ale bardzo często są wynikiem tego, że w ciągu dnia dziecko zobaczyło lub usłyszało coś, co je mocno zdenerwowało. Właśnie dlatego tak ważne jest uważne kontrolowanie tego, co maluch ogląda w telewizji przed pójściem do łóżka.
Jak wyciszyć dziecko przed snem? Sprawdzone wieczorne zasady
Aby zminimalizować ryzyko pobudek, warto zadbać o spokojny i przewidywalny plan wieczoru, co podpowiada portal Cleveland Clinic:
- ciepła kąpiel i układanie prostych puzzli na godzinę przed snem
- rezygnacja ze strasznych bajek i głośnej muzyki
- zostawienie włączonej małej lampki o bardzo słabym świetle
- lekkie uchylenie drzwi do sypialni malucha
- położenie ulubionego pluszaka lub kocyka tuż obok poduszki
Taka codzienna rutyna daje dziecku wyraźny sygnał, że zbliża się czas na odpoczynek, a jego pokój to całkowicie bezpieczne miejsce.
Co robić, gdy maluch boi się ciemności? Skuteczne wsparcie
Kiedy twoje dziecko wybudza się z płaczem, w pierwszej kolejności warto je wysłuchać i pokazać, że wierzysz w jego odwagę, mówiąc na przykład, że ciemność bywa straszna, ale na pewno sobie z nią poradzi. Portal Children’s Hospital Colorado zwraca uwagę, że choć zabranie zapłakanego malucha do swojego łóżka wydaje się najprostszym rozwiązaniem, to na dłuższą metę tylko pogłębia jego strach. Zamiast tego o wiele lepiej delikatnie odprowadzić dziecko z powrotem do jego sypialni i spokojnie zapewnić, że nic mu tam nie grozi. Dobrym pomysłem będzie zostawienie długich rozmów o nocnych lękach na środek dnia, kiedy wszyscy w domu są spokojni. Można wtedy obrócić strach w żart i wspólnie napisać zabawny list do potwora, aby pomóc dziecku oswoić się z problemem powolnymi krokami.
Źródła
- Johns Hopkins Medicine () (https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/nightmares-and-night-terrors)
- Children’s Hospital Colorado — Just Ask Children’s: Helping Kids Overcome a Fear of the Dark () (https://www.childrenscolorado.org/just-ask-childrens/articles/fear-of-the-dark/)
- Cleveland Clinic – Health Essentials () (https://health.clevelandclinic.org/tips-to-overcome-nighttime-fears)