Lęki nocne u dziecka to nie zwykłe koszmary. Jak pomóc maluchowi spokojnie zasnąć

Koszmary a lęki nocne u dziecka. Skąd bierze się nagły płacz

Wielu rodziców zna ten moment, gdy w środku nocy z pokoju obok dobiega głośny płacz, a maluch siada na łóżku zalany łzami. Choć często wrzucamy wszystko do jednego worka, koszmary i lęki nocne to dwie zupełnie różne sprawy. Koszmary to po prostu złe sny, które budzą dziecko i sprawiają, że boi się ono ponownie zasnąć.

Jak czytamy na portalu Johns Hopkins Medicine, lęki nocne pojawiają się zazwyczaj w pierwszej połowie nocy i sprawiają, że dziecko krzyczy, poci się i trudno je dobudzić, a rano niczego nie pamięta. Z kolei koszmary występują nad ranem w tak zwanej fazie snu REM (czyli w momencie najpłytszego snu, kiedy mózg jest bardzo aktywny) i maluch potrafi je dokładnie opowiedzieć. Lęki nocne mogą nasilać się przez gorączkę, brak odpowiedniej ilości snu lub duży stres u dziecka.

Potwory spod łóżka u przedszkolaka. Jak wiek wpływa na obawy

To, czego boi się twoja pociecha, bardzo często zależy od jej etapu rozwoju. Dzieci, które dopiero uczą się chodzić, najbardziej przeżywają rozłąkę z rodzicami i to właśnie o tym najczęściej śnią. Z kolei u przedszkolaków, czyli maluchów w wieku od około 3 do 5 lat, głównym problemem staje się strach przed ciemnością i wymyślonymi potworami.

Dzieci w wieku szkolnym zaczynają lepiej rozumieć otaczający je świat i wtedy ich sny krążą wokół realnych zagrożeń lub po prostu śmierci. Złe sny mogą pojawiać się bez wyraźnego powodu, ale bardzo często są wynikiem tego, że w ciągu dnia dziecko zobaczyło lub usłyszało coś, co je mocno zdenerwowało. Właśnie dlatego tak ważne jest uważne kontrolowanie tego, co maluch ogląda w telewizji przed pójściem do łóżka.

Jak wyciszyć dziecko przed snem? Sprawdzone wieczorne zasady

Aby zminimalizować ryzyko pobudek, warto zadbać o spokojny i przewidywalny plan wieczoru, co podpowiada portal Cleveland Clinic:

ciepła kąpiel i układanie prostych puzzli na godzinę przed snem

rezygnacja ze strasznych bajek i głośnej muzyki

zostawienie włączonej małej lampki o bardzo słabym świetle

lekkie uchylenie drzwi do sypialni malucha

położenie ulubionego pluszaka lub kocyka tuż obok poduszki

Taka codzienna rutyna daje dziecku wyraźny sygnał, że zbliża się czas na odpoczynek, a jego pokój to całkowicie bezpieczne miejsce.

Co robić, gdy maluch boi się ciemności? Skuteczne wsparcie

Kiedy twoje dziecko wybudza się z płaczem, w pierwszej kolejności warto je wysłuchać i pokazać, że wierzysz w jego odwagę, mówiąc na przykład, że ciemność bywa straszna, ale na pewno sobie z nią poradzi. Portal Children’s Hospital Colorado zwraca uwagę, że choć zabranie zapłakanego malucha do swojego łóżka wydaje się najprostszym rozwiązaniem, to na dłuższą metę tylko pogłębia jego strach. Zamiast tego o wiele lepiej delikatnie odprowadzić dziecko z powrotem do jego sypialni i spokojnie zapewnić, że nic mu tam nie grozi. Dobrym pomysłem będzie zostawienie długich rozmów o nocnych lękach na środek dnia, kiedy wszyscy w domu są spokojni. Można wtedy obrócić strach w żart i wspólnie napisać zabawny list do potwora, aby pomóc dziecku oswoić się z problemem powolnymi krokami.

Źródła