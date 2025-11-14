Love bombing. Gdy miłość staje się pułapką

Każdy z nas marzy o miłości. O uczuciu, które uskrzydla, dodaje sił i sprawia, że świat staje się piękniejszy. Niestety, nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka wygląda jak miłość, nią jest. Czasami pod płaszczykiem intensywnych uczuć kryje się manipulacja, a początek wymarzonego związku okazuje się być początkiem koszmaru. Jedną z takich manipulacyjnych technik jest love bombing – bombardowanie miłością. O tym w nowym odcinku podcastu "Psychonawigacje" rozmawiać będą psychoterapeutka par Ewa Marlena Kazoń i dziennikarz Michał Poklękowski.

Czym jest love bombing?

Love bombing to taktyka manipulacyjna, która polega na okazywaniu drugiej osobie przesadnej uwagi, adoracji i czułości na początku relacji. Osoba stosująca love bombing zasypuje swoją ofiarę komplementami, prezentami, wyznaniami miłosnymi i nieustanną uwagą. Chce w ten sposób szybko zdobyć zaufanie i kontrolę nad drugą osobą.

Czytaj też: Żyje z mukowiscydozą. Walczy o każdy oddech i spełnia marzenia

"Love bombing to jak narkotyk. Na początku czujesz się wspaniale, ale z czasem uzależniasz się i tracisz kontrolę nad swoim życiem: – mówi psychoterapeutka par Ewa Kazoń.

Jak rozpoznać love bombing?

Love bombing może być trudny do rozpoznania, zwłaszcza na początku relacji. Kto bowiem nie chciałby być adorowany i obdarowywany prezentami? Istnieją jednak pewne sygnały ostrzegawcze, które powinny wzbudzić naszą czujność. Np. Intensywność uczuć,nieustanna uwaga, prezenty i gesty, izolacja, brak granic.

Zobacz także: "Jak różowa świnka". Angelika opowiada o hejcie w sieci

Love bombing to nie tylko nieprzyjemne doświadczenie, ale również poważne zagrożenie dla naszego zdrowia psychicznego. Ofiary love bombingu często doświadczają utraty poczucia własnej wartości, depresji i lęków czy uzależnienia emocjonalnego.

Jak się bronić?

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą love bombingu, najważniejsze jest, aby zachować czujność i nie dać się ponieść emocjom. Pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Ufaj swojej intuicji, ustal granice, miej odwagę powiedzieć "nie". Dbaj o relacje z rodziną i przyjaciółmi."Pamiętaj, że zasługujesz na miłość, która jest prawdziwa i szczera. Nie daj się zwieść pięknym słowom i gestom. Ufaj swojej intuicji i chroń swoje granice" – dodaje Ewa Kazoń.

"Psychonawigacje" do posłuchania poniżej lub na stronie Mediateka.pl. Tam też znajdziecie inne odcinki podcastu.