Lwia zmarszczka wyjawia prawdę o człowieku. Oto, co go czeka w przyszłości. Znaczenie zmarszczek a osobowość

Choć wiadomo, że zmarszczki na twarzy pojawiają się wskutek naturalnych procesów starzenia się skóry, to mimo wszystko są przyczyną kompleksów u wielu kobiet. Skóra z wiekiem traci jędrność, a bruzdy się pogłębiają. Pierwsze zmarszczki pojawiają się już po 25. roku życia i niektóre panie już wtedy zaczynają stosować pielęgnację przeciwzmarszczkową. Okazuje się, że zmarszczki to nie tylko kwestia naszej urody i procesu starzenia. Niektórzy są przekonani, że rodzaj zmarszczek, jakie są widoczne na twarzy człowieka, może zdradzić wiele na temat jego osobowości, ale też stanu zdrowia i ewentualnych przyszłych chorób. Tak właśnie jest w przypadku lwiej zmarszczki, czyli pionowej bruzdy między brwiami. Ponoć taka zmarszczka często oznacza sceptycyzm, ale też upór i skłonność do osądzania. Linia przy prawej brwi oznacza problemy (lub przyszłe problemy) z wątrobą, natomiast przy lewej ze śledzioną. Lwia zmarszczka może też wynikać z uczucia gniewu.

Zmarszczki na twarzy a osobowość

Poziome linie na czole najprawdopodobniej spowodowane są zamartwianiem się. Zmarszczki nosowo-wargowe nazywane są zmarszczkami śmiechu, wskazują na słabe wchłanianie się składników odżywczych. Zmarszczki marionetki ukazują chroniczny smutek i żal z jakim zmaga się dana osoba. Głębokie zmarszczki idące od nosa w kierunku zewnętrznych kącików ust wskazują na problemy z płucami, alergie i kłopoty z układem oddechowym. Głębokie zmarszczki idące od zewnętrznych kącików oczu w kierunku skroni mogą oznaczać problemy z miesiączkowaniem, płodnością, libido czy też problemy w związku z menopauzą.

Sposób na zmarszczki. Dieta i tryb życia

Wpływ na powstawanie zmarszczek na twarzy mają nie tylko geny, ale tez prawidłowa pielęgnacja, dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku.

