Maybelline NY ogłasza pierwszego headlinera Music Stories – na scenie Żabson

Karolina Piątkowska
2026-04-14 10:51

To będzie jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego lata – Maybelline NY Music Stories ponownie zamienia Warszawę w przestrzeń, gdzie muzyka spotyka się z makijażem, a każdy może poczuć się jak gwiazda. Pierwsze ogłoszenie line-upu już za nami – na scenie pojawi się Żabson, który już 21 sierpnia rozgrzeje publiczność swoim niepowtarzalną energią.

16 kwietnia rusza sprzedaż limitowanej puli biletów „early birds”. Żeby zdobyć bilet, trzeba wziąć udział w „Szybkiej Akcji” w aplikacji Rossmann PL i potem dokonać zakupu produktów Maybelline NY za min. 79 zł w drogeriach Rossmann. 

Już 21 sierpnia Błonia PGE Narodowego wypełnią się dźwiękami, kolorem i energią, której nie da się podrobić. Music Stories to jednak coś więcej niż festiwal muzyczny. To przestrzeń dla wszystkich, którzy kochają wyrażać siebie – przez makijaż, styl i dobrą zabawę.

Jedno jest pewne – to dopiero początek ogłoszeń. Przed nami kolejne nazwiska, niespodzianki i atrakcje, które sprawią, że tegoroczne Music Stories będzie jeszcze bardziej spektakularne.

W festiwalowy klimat idealnie wpisują się też produkty, które pomogą stworzyć look gotowy na cały dzień (i noc). Wśród nich znajdzie się kultowy tusz do rzęs Sky High, podkład Super Stay Lumi Matte dostępny w sześciu odcieniach, niezawodna szminka Matte Ink oraz baza Grippy Serum Primer, która zadba o trwałość makijażu nawet podczas całodniowej zabawy pod sceną.To zestaw, z którym każdy look ma szansę przetrwać koncerty, emocje i letnie temperatury — bez poprawek.

