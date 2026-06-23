Medbus Rak’n’Roll po raz czwarty rusza w trasę po Polsce! Profilaktyka, która wspiera, zamiast straszyć

Między 9 a 20 czerwca medbus, mobilny gabinet Fundacji Rak’n’Roll, odwiedzi aż 12 miejscowości, ułatwiając lokalnym społecznościom dostęp do najwyższej jakości diagnostyki. Organizatorzy planują wykonać 1680 badań. Celem akcji jest także uświadomienie Polek i Polaków, że profilaktyka może być wspierającym i dostępnym elementem codzienności. Jak wygląda tegoroczna trasa Medbusa?

9.06 Ostrzeszów, Parking przy ul. Kaliskiej (koło parku Jana Pawła II)

10.06 Namysłów, Plac Targowy, ul. Dworcowa 4, Namysłów

11.06 Brzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu ul. Sportowa 1

12.06 Nysa, parking przed Halą Widowiskowo Sportową ul. Sudecka 23

13.06 Głuchołazy, Rynek

14.06 Prudnik, Rynek

15.06 Głubczyce, Rynek

16.06 Racibórz, parking przy Aquaparku, ul. Zamkowa

17.06 Krapkowice, Rynek

18.06 Strzelce Opolskie, Plac Targowy

19.06 Lubliniec, Rynek

20.06 Olesno, Rynek

W mobilnym gabinecie mieszkańcy będą mogli poddać się czterem rodzajom badań: USG piersi, USG jąder, USG tarczycy oraz dermatoskopii – profesjonalnemu badaniu znamion skórnych. Sama akcja ma charakter kompleksowy – oprócz badań, na miejscu prowadzone będą działania edukacyjne: na specjalnych fantomach każdy chętny będzie mógł nauczyć się poprawnej techniki samobadania piersi i jąder. Nie zabraknie także edukacji w zakresie ochrony przeciwsłonecznej, w ramach której uczestnicy będą mogli otrzymać materiały informacyjne oraz próbki kremów z filtrem UV.

Zeszłoroczny sukces napędza nową, większą trasę

Ubiegłoroczna edycja przyniosła ogromny sukces: w 10 miastach północno-zachodniej Polski specjaliści wykonali aż 1395 darmowych badań, a każda osoba wymagająca dalszej diagnostyki otrzymała opiekę, w tym wsparcie psychoonkologa na miejscu. W tym roku organizatorzy zwiększają skalę i zasięg działań dodając dwa przystanki na trasie medbusa.

– Od wielu lat prowadzimy projekt „Dzień na U”, w którym zachęcamy do regularnego potwierdzania zdrowia. Znając najczęstsze wymówki Polaków, oprócz zachęcania, ułatwiamy też zrobienie badania, m.in. prowadząc akcję „Zrób sobie Dzień na U”. W poprzednich latach odwiedziliśmy 23 miasta północno-wschodniej, wschodniej i północno-zachodniej Polski. Prawie 3200 osób skorzystało z badań. Przed nami 12 miast w województwie opolskim i sąsiadujących powiatach, w których wykonamy 1680 badań. Wierzymy, że nawet jednorazowe doświadczenie może być początkiem dobrego profilaktycznego nawyku - mówi Olga Myślińska z Fundacji Rak’n’Roll.

Dodatkowym celem projektu jest zachęcenie Polek i Polaków, by raz w roku podarować sobie „Dzień na U” – dodatkowy dzień wolny przeznaczony wyłącznie na badania profilaktyczne. Partner strategiczny akcji, Nationale-Nederlanden, od lat promuje to podejście, w tym także jako stały standard opieki nad pracownikami.

– Inwestycja w profilaktykę zdrowotną to najlepszy sposób, by zadbać o lepsze jutro – zarówno własne, jak i naszych bliskich. Wspierając inicjatywę „Zrób sobie dzień na U”, chcemy budować bardziej świadome społeczeństwo i dawać ludziom narzędzia, by mogli reagować, zanim problemy zdrowotne staną się poważne – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektorka komunikacji korporacyjnej i rzeczniczka prasowa Nationale-Nederlanden. – Kolejny raz dajemy naszym pracownikom możliwość wzięcia dodatkowego dnia wolnego, „Dnia na U”, który mogą przeznaczyć na badania. Widzimy też, że do inicjatywy każdego roku dołącza coraz więcej firm, a wśród Polek i Polaków wzrasta świadomość znaczenia profilaktyki, co niezwykle nas cieszy.

Ważną częścią tegorocznej trasy jest także troska o zdrowie skóry i budowanie zdrowych nawyków związanych z fotoprotekcją, w co angażuje się marka La Roche-Posay.

– W La Roche-Posay wierzymy, że troska o zdrowie skóry powinna być naturalną częścią naszej codzienności. Dlatego po raz kolejny ruszamy w trasę z Fundacją Rak’n’Roll, by realnie ułatwić dostęp do badań tam, gdzie jest on utrudniony. Skóra pamięta każdą dawkę słońca, dlatego regularna kontrola znamion i całoroczna ochrona przeciwsłoneczna to najprostszy krok, by dbać o jej zdrowie. Promienie UVA oddziałują na nas przecież przez cały rok, przenikając nawet przez chmury i szyby. Poprzez akcję „Zrób sobie Dzień na U” badamy, pomagamy budować mądre nawyki i edukujemy, że nie ma dnia bez filtra UV – mówi Natalia Walencik, Senior Brand Manager La Roche-Posay.

Jak skorzystać z bezpłatnych badań w medbusie?

Medbus będzie stacjonował każdego dnia w innej miejscowości, jednak zawsze w tych samych godzinach: 10-18. Wszystkie badania są całkowicie bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów telefonicznych.

Aby wziąć w nich udział, należy zgłosić się do punktu rejestracji w medbusie o 9.30 (30 minut przed startem akcji), posiadając przy sobie dokument tożsamości. Każdego dnia może zostać przeprowadzonych 140 badań, dlatego o możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu. Szczegółowe informacje oraz dokładne lokalizacje w poszczególnych miastach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych Fundacji Rak’n’Roll.

Autor: Medbus/ Materiały prasowe