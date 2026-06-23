Medbus Rak’n’Roll po raz czwarty rusza w trasę po Polsce! Profilaktyka, która wspiera, zamiast straszyć

Między 9 a 20 czerwca medbus, mobilny gabinet Fundacji Rak’n’Roll, odwiedzi aż 12 miejscowości, ułatwiając lokalnym społecznościom dostęp do najwyższej jakości diagnostyki. Organizatorzy planują wykonać 1680 badań. Celem akcji jest także uświadomienie Polek i Polaków, że profilaktyka może być wspierającym i dostępnym elementem codzienności. Jak wygląda tegoroczna trasa Medbusa?
- 9.06 Ostrzeszów, Parking przy ul. Kaliskiej (koło parku Jana Pawła II)
- 10.06 Namysłów, Plac Targowy, ul. Dworcowa 4, Namysłów
- 11.06 Brzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu ul. Sportowa 1
- 12.06 Nysa, parking przed Halą Widowiskowo Sportową ul. Sudecka 23
- 13.06 Głuchołazy, Rynek
- 14.06 Prudnik, Rynek
- 15.06 Głubczyce, Rynek
- 16.06 Racibórz, parking przy Aquaparku, ul. Zamkowa
- 17.06 Krapkowice, Rynek
- 18.06 Strzelce Opolskie, Plac Targowy
- 19.06 Lubliniec, Rynek
- 20.06 Olesno, Rynek
W mobilnym gabinecie mieszkańcy będą mogli poddać się czterem rodzajom badań: USG piersi, USG jąder, USG tarczycy oraz dermatoskopii – profesjonalnemu badaniu znamion skórnych. Sama akcja ma charakter kompleksowy – oprócz badań, na miejscu prowadzone będą działania edukacyjne: na specjalnych fantomach każdy chętny będzie mógł nauczyć się poprawnej techniki samobadania piersi i jąder. Nie zabraknie także edukacji w zakresie ochrony przeciwsłonecznej, w ramach której uczestnicy będą mogli otrzymać materiały informacyjne oraz próbki kremów z filtrem UV.
Zeszłoroczny sukces napędza nową, większą trasę
Ubiegłoroczna edycja przyniosła ogromny sukces: w 10 miastach północno-zachodniej Polski specjaliści wykonali aż 1395 darmowych badań, a każda osoba wymagająca dalszej diagnostyki otrzymała opiekę, w tym wsparcie psychoonkologa na miejscu. W tym roku organizatorzy zwiększają skalę i zasięg działań dodając dwa przystanki na trasie medbusa.
– Od wielu lat prowadzimy projekt „Dzień na U”, w którym zachęcamy do regularnego potwierdzania zdrowia. Znając najczęstsze wymówki Polaków, oprócz zachęcania, ułatwiamy też zrobienie badania, m.in. prowadząc akcję „Zrób sobie Dzień na U”. W poprzednich latach odwiedziliśmy 23 miasta północno-wschodniej, wschodniej i północno-zachodniej Polski. Prawie 3200 osób skorzystało z badań. Przed nami 12 miast w województwie opolskim i sąsiadujących powiatach, w których wykonamy 1680 badań. Wierzymy, że nawet jednorazowe doświadczenie może być początkiem dobrego profilaktycznego nawyku - mówi Olga Myślińska z Fundacji Rak’n’Roll.
Dodatkowym celem projektu jest zachęcenie Polek i Polaków, by raz w roku podarować sobie „Dzień na U” – dodatkowy dzień wolny przeznaczony wyłącznie na badania profilaktyczne. Partner strategiczny akcji, Nationale-Nederlanden, od lat promuje to podejście, w tym także jako stały standard opieki nad pracownikami.
– Inwestycja w profilaktykę zdrowotną to najlepszy sposób, by zadbać o lepsze jutro – zarówno własne, jak i naszych bliskich. Wspierając inicjatywę „Zrób sobie dzień na U”, chcemy budować bardziej świadome społeczeństwo i dawać ludziom narzędzia, by mogli reagować, zanim problemy zdrowotne staną się poważne – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektorka komunikacji korporacyjnej i rzeczniczka prasowa Nationale-Nederlanden. – Kolejny raz dajemy naszym pracownikom możliwość wzięcia dodatkowego dnia wolnego, „Dnia na U”, który mogą przeznaczyć na badania. Widzimy też, że do inicjatywy każdego roku dołącza coraz więcej firm, a wśród Polek i Polaków wzrasta świadomość znaczenia profilaktyki, co niezwykle nas cieszy.
Ważną częścią tegorocznej trasy jest także troska o zdrowie skóry i budowanie zdrowych nawyków związanych z fotoprotekcją, w co angażuje się marka La Roche-Posay.
– W La Roche-Posay wierzymy, że troska o zdrowie skóry powinna być naturalną częścią naszej codzienności. Dlatego po raz kolejny ruszamy w trasę z Fundacją Rak’n’Roll, by realnie ułatwić dostęp do badań tam, gdzie jest on utrudniony. Skóra pamięta każdą dawkę słońca, dlatego regularna kontrola znamion i całoroczna ochrona przeciwsłoneczna to najprostszy krok, by dbać o jej zdrowie. Promienie UVA oddziałują na nas przecież przez cały rok, przenikając nawet przez chmury i szyby. Poprzez akcję „Zrób sobie Dzień na U” badamy, pomagamy budować mądre nawyki i edukujemy, że nie ma dnia bez filtra UV – mówi Natalia Walencik, Senior Brand Manager La Roche-Posay.
Jak skorzystać z bezpłatnych badań w medbusie?
Medbus będzie stacjonował każdego dnia w innej miejscowości, jednak zawsze w tych samych godzinach: 10-18. Wszystkie badania są całkowicie bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów telefonicznych.
Aby wziąć w nich udział, należy zgłosić się do punktu rejestracji w medbusie o 9.30 (30 minut przed startem akcji), posiadając przy sobie dokument tożsamości. Każdego dnia może zostać przeprowadzonych 140 badań, dlatego o możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu. Szczegółowe informacje oraz dokładne lokalizacje w poszczególnych miastach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych Fundacji Rak’n’Roll.