Milka rusza z nową kampanią – „Zasąsiadujmy się po imieniu”

Opowieść warta wygrawerowania

Inspiracją dla akcji stała się historia łódzkiego grawera. Rzemieślnik, z nutą nostalgii, wspominał czasy, gdy wykonywał tabliczki z nazwiskami, które każdy dumnie wieszał na drzwiach. Służyły listonoszom, ale były również sposobem na przedstawienie się swoim sąsiadom. Milka podjęła się wyjątkowego zadania i postanowiła wskrzesić ten zwyczaj, chociaż w nowej, delikatniejszej formie.

„Ten łysy spod 4” to przecież Marek

Marka planuje przeprowadzić bezprecedensową kampanię, której przekaz może stać się punktem zwrotnym na drodze do polepszenia sąsiedzkich relacji w Polsce. Do mieszkańców pięciu polskich miast zostanie wysłanych aż 50 000 specjalnych przesyłek. W każdym zestawie znajdą się dwie tabliczki. Jedna tabliczka czekolady Milka, aby odbiorcy mogli podzielić się z sąsiadami delikatnością i druga tabliczka na drzwi, dzięki której będą mogli przedstawić się współmieszkańcom.

– Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś nadać sąsiadowi jakiś przydomek. Choć bywa to zabawne, warto pamiętać, że za każdym pseudonimem stoi prawdziwa osoba. Dlatego w ramach platformy „Zasąsiadujmy się” zachęcamy do budowania bliższych relacji. Warto zacząć od poznania swoich imion, dlatego proponujemy, by mieszkańcy zawiesili na drzwiach tabliczki, tak jak dawniej, kiedy każdy wiedział, kto mieszka obok. A żeby tę odnowioną sąsiedzkość trochę osłodzić, dołączamy też tabliczki czekolady Milka, które przełamują wszelkie bariery i ułatwiają poznanie się. To wszystko można będzie znaleźć w paczkach rozsyłanych przez Milkę – mówi Patrycja Majewska, Junior Brand Manager Milka.

Wyjątkową akcję direct mailing (wysyłki bezpośredniej) wspiera szeroko zasięgowa kampania propagująca zasąsiadowanie się po imieniu, która przyciąga uwagę konsumentów. Aktywacja obejmuje działania w telewizji, internecie, kinie oraz inicjatywy promocyjne na ulicach polskich miast. Do wsparcia idei zaproszono także wielu popularnych twórców i influencerów. Kampania potrwa do ósmego marca.

Za kompleksowe opracowanie strategii komunikacji odpowiada agencja Ogilvy Poland. Realizację materiałów wideo powierzono domowi produkcyjnemu Hogarth Warsaw we współpracy z domem Film Produkcja. Aktywację konsumencką zorganizowano we współpracy z firmą Event Produkcja. Wsparcie medialne zapewnia agencja Spark.

Poprzednie edycje kampanii Zasąsiadujmy się spotkały się z szerokim, pozytywnym odbiorem społecznym. Otrzymały też wiele nagród branżowych: za innowacyjność (złoto, srebro i brąz w konkursie Innovation), kreatywność (złoto, 3 srebra, 2 brązy w konkursie KTR) i efektywność działań marketingowych w konkursie Effie (2 srebra).

i Autor: Milka/ Materiały prasowe